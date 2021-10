Wczorajsza (30 sierpnia) sesja Rady Miejskiej w Pasłęku przyniosła decyzję o nadaniu nowej nazwy ronda w mieście. Ma to być Rondo Golfowe. Realizacja całego pomysłu wymagała jednak... drogi przez biurokratyczną mękę.

- Staraniem burmistrza Pasłęka wyspa ronda położonego przy węźle Pasłęk Północ została zagospodarowana i wykonana w stylu pola golfowego, co ma związek z położonym w pobliżu Polem Golfowym Sand Valley, przyczyniającym się do promocji Pasłęka. W celu promocji utożsamianego z Pasłękiem ww. pola golfowego oraz propagowania idei gry w golfa, który został wskazany przez Radę Miejska w Pasłęku w uchwale w sprawie przyznawania stypendiów sportowych, jako dyscyplina sportu o szczególnym znaczeniu dla Miasta i Gminy Pasłek, Burmistrz Pasłęka zgłasza inicjatywę nadania wyżej wskazanemu rondu drogowemu nazwę: "Rondo Golfowe" – brzmi uzasadnienie uchwały, którą radni przegłosowali jednogłośnie, jeden członek rady był nieobecny.

- Dobrze by tam wyglądała figura golfisty, gdyby znalazł się sponsor, być może pole golfowe, to ono już jednoznacznie kojarzyłoby się z golfem – mówił radny Damian Olbryś.

Jak się jednak okazuje, postawienie na rondzie jakiegoś obiektu nie jest taką prostą sprawą.

- Rondo Północ i Południe to część infrastruktury drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i to ta dyrekcja powinna zadbać o to, żeby one promowały i dyrekcję, tę instytucję, i nasze miasto. Jak państwo pamiętacie, rondo na północy naszego miasta, jego stan techniczny czy jego wygląd był bardzo, bardzo zły – zaznaczył podczas sesji burmistrz Pasłęka, Wiesław Śniecikowski. - Ciężki transport wyrywał nawet kamienie z tego ronda – dodał. - Podjęliśmy rozmowy z generalną dyrekcją w Olsztynie i namawialiśmy ich do tego, żeby zrobić to wspólnie, ale niestety się nie udało, ponieważ "generalna" nie dysponowała środkami na ten cel. Wszedłem w kontakt ze starostą elbląskim oraz z polem golfowym, z firmą. Chodziło także o to, kto będzie utrzymywał to (rondo – red.) potem. Pierwszy etap to oczywiście wykonanie tego ronda, żeby ono miało estetyczny charakter, wpisujący się w całokształt funkcjonowania naszego miasta – mówił burmistrz.

A teraz ciekawostka. - Został tam postawiony bardzo ładny, estetyczny znak informacyjny z herbem naszego miasta. Ten znak funkcjonował kilka dni i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad go po prostu zdjęła, uważając, że tam nie może stać taki znak informacyjny (...) a nazwa "Rondo Golfowe" wpisuje się w nazwę firmy. Tymczasem my promujemy nie firmę, tylko sport. Tym bardziej, że swego czasu Rada Miejska w Pasłęku podjęła taką uchwałę, wskazując, jakie są u nas istotne dyscypliny sportowe są, które powinniśmy wspierać. Rada Miejska zdecydowała, że to ma być golf i piłka nożna – podkreślał burmistrz. Ponownie interweniował w tej sprawie u dyrektora GDDKiA. Dopiero po konsultacjach z tamtejszym radcą prawnym zdecydowano, by Rada Miejska w tej sprawie podjęła stosowną uchwałę. Dodajmy od razu, że pomysł na postawienie postaci golfisty raczej nie może zostać zrealizowany ze względu na obowiązujące przepisy.

Podmiotem, który będzie dbał o zachowanie estetyki ronda, ma być pole golfowe. Cała inicjatywa zajęcia się rondem wyszła od burmistrza i gminy, ale realizacja wymagała rozmów z GDDKiA i tu okazuje się, że meandry biurokracji to naprawdę wspaniała sprawa. Burmistrz podkreślił, że załatwienie tej sprawy w takim kształcie, który zaplanował lokalny samorząd, wymagało 3 lat działań. Wiesław Śniecikowski dodał, że teraz czas na Rondo Południowe, gdzie miałyby się pojawić nazwa miasta, herb Pasłęka i niska zieleń.