Drugi etap Olimpiady o ubezpieczeniach tuż tuż

Znamy już 20 zespołów z Warmii i Mazur, które 20 marca w Olsztynie będą zmagać się w drugim – wojewódzkim – etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W wojewódzkim finale, który odbywać się będzie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rywalizować będą uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna, Elbląga, Iławy, Szczytna, Ełku, Bartoszyc, Działdowa, Giżycka, Kętrzyna, Olecka, Lidzbarka Warmińskiego, Morąga, Lubawy i Biskupca.

Konkurencja była duża. W tegorocznej edycji Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wzięło udział blisko 34 tys. uczniów z 1008 szkół w całym kraju, na Warmii i Mazurach 1101 uczniów z 42 szkół.

Zespoły zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego składają się z 3 uczniów. Są to osoby, które najlepiej napisały test o ubezpieczeniach społecznych w swoich szkołach. Największą liczbę punków- maksymalne 60, uzyskali uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół w Lubawie oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Na trzecim miejscu jest młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie i z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Przeciętny Polak traktuje tematykę ubezpieczeń społecznych jako wiedzę elitarną, zarezerwowaną tylko dla specjalistów. Uczniowie biorący udział w projektach edukacyjnych ZUS łamią ten stereotyp. Młodzi ludzie przyswajają przydatne informacje, a po „Lekcjach z ZUS” zazwyczaj wiedzą więcej niż ich rodzice. – Zajęcia z ubezpieczeń społecznych wyróżnia przyjazna forma i prosty język, bo o rzeczach ważnych trzeba mówić łatwo i zrozumiale. Co więcej przygotowaliśmy dla młodzieży ciekawe podręczniki z tej tematyki. Są one na tyle uniwersalne, że w domach uczniów stały się podstawowym źródłem wiedzy o ZUS, o czym niejednokrotnie wspominała nam młodzież – dodaje Anna Ilukiewicz Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych to konkurs organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od kilku lat. To projekt edukacyjny, którego celem jest nauczanie o ubezpieczeniach społecznych, świadczeniach i obowiązkach przedsiębiorców. Co roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Na zwycięzców finału czekają laptopy, tablety i czytniki e-booków. Laureaci poziomu ogólnopolskiego konkursu mogą liczyć na indeksy na uniwersytety lub dodatkowe punkty w rekrutacji na dobrą uczelnię w kraju.