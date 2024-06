Drugi tydzień wakacji z MOSiR-em

Zaczynamy kolejny wakacyjny tydzień pełen sportowych aktywności. Jesteście ciekawi co tym razem przygotował dla Was Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji? Sprawdźcie sami, ponieważ każdy powinien znaleźć coś dla siebie!

Spacer z leśnikiem (wtorek, 17:00)

Bażantarnia skrywa kilka tajemnic, a w poznaniu ich pomoże nam elbląskie Nadleśnictwo. Zapraszamy na około dwugodzinny spacer w głąb miejskiego lasu, podczas którego odwiedzimy ciekawe miejsca oraz poznamy ciekawostki, dzięki wiedzy leśnika. Zbiórka o 17:00 przy siedzibie Nadleśnictwa (ul. Marymoncka 5).

Zumba w Parku Dolinka (środa, 17:00)

Czym jest Zumba, chyba nie musimy nikomu wyjaśniać. Uwielbiane przez Was taneczne zajęcia przeniosą się do amfiteatru w Parku Dolinka, gdzie wspólnie z instruktorami przeprowadzimy dla was ćwiczenia na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Zaczynamy o 17:00, bądźcie z nami!

Wycieczka kajakowa (czwartek, 17:00)

Kto jeszcze nie zwiedzał Elbląga z perspektywy rzeki, ten powinien poważnie rozważyć naszą propozycję. Razem z przewodnikiem PTTK zasiądziemy w kajakach i wybierzemy się w krajoznawczą wycieczkę po rzece Elbląg, podczas której dowiemy się także kilku ciekawostek. Do udziału w wycieczce organizatorzy zapraszają osoby dorosłe, zaś osoby małoletnie mogą wziąć udział wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów). Obowiązują zapisy poprzez formularz Google (limit 9 par).

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon.-pt., 9:00-18:00)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych oraz naukę jazdy na rolkach. Do wspólnej gry zapraszamy w każdy wtorek, natomiast na lekcjach jazdy będziemy spotykać się w czwartki. Widzimy się na rolkowisku!

Jeszcze więcej Toru Kalbar (codziennie, 9:00-21:00)

Od 1 lipca możecie korzystać z obiektu jeszcze dłużej niż dotąd. Do waszej dyspozycji, oprócz toru wrotkarskiego, pozostają boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej/nożnej oraz tenisa (wymagana rezerwacja telefoniczna). Korzystajcie dowoli!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie.

Tekst i fot. MOSiR