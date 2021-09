Dyrektor Niezapominajki poszukiwany

Pod koniec października Marek Gulda, obecny dyrektor Domu Pomocy Społecznej Niezapominajka w Elblągu, przechodzi na emeryturę. Prezydent Elbląga szuka chętnego do objęcia tego stanowiska.

O stanowisko dyrektora DPS Niezapominajka mogą starać się osoby, które m.in: mają wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny nauk społecznych, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej. Muszą posiadać również umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, posiadać predyspozycje do pracy z osobami niepełnosprawnymi, mieć znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetem jednostki. - Powinna to być osoba odpowiedzialna, innowacyjna, komunikatywna, odporna na stres, dyspozycyjna i mieć kreatywne i otwarte podejście do nowych wyzwań - czytamy w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Wymagania dodatkowe jakie musi spełnić kandydat to: doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, znajomość organizacji zasad funkcjonowania pomocy społecznej, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków z programów krajowych; umiejętność pisania, redagowania tekstów oraz wystąpień i prezentacji.

Osoby zainteresowane stanowiskiem mogą na nie aplikować do 6 października.

Marek Gulda kieruje DPS Niezapominajka od 25 lutego 2008 roku, wcześniej przez dwa lata był pełniącym obowiązki tej placówki.