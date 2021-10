Dywizja z nowym dowódcą

W czwartek (28.10), podczas uroczystego apelu, obowiązki dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód przejął gen. bryg. Zenon Brzuszko. - Dzisiaj oprócz posiadanych zdolności operacyjnych niezwykle istotnym elementem gotowości bojowej są duch braterstwa oraz poczucie jedności, zbudowane na wzajemnym szacunku i zaufaniu – powiedział chwilę po objęciu tego stanowiska. Zdjęcia.

Po 41 latach wojskowej służby i niemal 4 latach dowodzenia Wielonarodową Dywizją Północny - Wschód, gen. dyw. dr Krzysztof Motacki przeszedł do rezerwy, a dowodzenie w jednostce przejął gen. bryg. Zenon Brzuszko.

- Bardzo wiele zależy od jakości naszych przywódców, a cechy takie jak: inicjatywa, odpowiedzialność, autorytet oraz uczciwość stają się bardzo znaczące. To generał Krzysztof Motacki podjął się trudnego zadania stworzenia tej kwatery w Elblągu. Nieustannie stawiał sobie poprzeczkę, nawiązując do motta dywizji "Czyny nie słowa". Zawsze spokojny, otwarty na dyskusję i argumenty. Człowiek, który decyduje w mgnieniu oka, a jednocześnie myśliciel i osoba, która nie uchyla się przed odpowiedzialnością - mówił podczas uroczystego apelu gen. broni Sławomir Wojciechowski, dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód.

Zgodnie z wojskowym ceremoniałem odbyło się przekazanie flagi oraz symboli dowództwa. Generał Krzysztof Motacki otrzymał również Medal za Długoletnią Służbę oraz Medal Litewskich Sił Zbrojnych.

- Kiedy przybyłem do Elbląga celem rozpoczęcia formowania Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód, nasze działania zostały zainicjowane od podstaw, w tymczasowej lokalizacji przy ulicy Łęczyckiej i z małą grupą personalną – wspominał gen. dyw. dr Krzysztof Motacki.

Formowanie od podstaw jednostki NATO w Elblągu w 2017 roku porównał do "konstruowania samolotu podczas lotu".

- Musieliśmy stworzyć miejsca pracy, podłączyć komputery, opracować procedury, sprawdzić je podczas ćwiczeń, poprawić i ponownie przetestować. Wiele spraw działo się równocześnie. Mieliśmy cały czas na uwadze, że chcemy osiągnąć wstępną gotowość bojową do końca 2017 roku oraz pełną gotowość bojową do końca 2018 roku. To było konstruowanie samolotu podczas lotu – mówił gen. dyw. dr Krzysztof Motacki.

Generał Zenon Brzuszko, który w czwartek przejął obowiązki dowódcy Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód ma 51 lat, urodził się na Podkarpaciu. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na wydziale rozpoznania. W ciągu swojej trzydziestoletniej służby wojskowej pełnił wiele wysokich funkcji. Przez ostatnie dwa lata zajmował stanowisko Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w belgijskim Mons. Doświadczenie operacyjne i bojowe zdobywał podczas służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku, międzynarodowych siłach pokojowych (KFOR) w Kosowie oraz Międzynarodowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie.

- Przejmując dowodzenie jako drugi dowódca wspaniałej, pełnej poświęcenia grupy ludzi, jestem ogromnie dumny. Dziękuję generałowi Krzysztofowi Motackiemu za sprawne przekazanie dowodzenia, przebiegło ono w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzisiaj oprócz posiadanych zdolności operacyjnych niezwykle istotnym elementem gotowości bojowej są duch braterstwa oraz poczucie jedności zbudowane na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Jestem przekonany, że dobra atmosfera służby pozwoli nam na realizację wszystkich stojących przed nami wyzwań. Panie i panowie: za mną – mówił gen. Brygady Zenon Brzuszko.

Uroczysty apel odbył się w w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód, przy ulicy Podchorążych.