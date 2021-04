Dyżur eksperta ZUS

12 i 14 kwietnia uruchomione zostaną telefoniczne dyżury z ekspertami ZUS Oddziału w Elblągu. W wyznaczone dni w godz. 8.00 – 14.00 na naszych klientów będą czekać doradcy, którzy będą odpowiadali na pytania z różnej tematyki.

12 kwietnia br. w godz. od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 55 641 36 51 doradca będzie udzielać informacji w zakresie „Zasad ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników i osób prowadzących działalność poza granicami Polski”. 14 kwietnia br. w godz. od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 55 641 36 79, doradca będzie odpowiadać na pytania dotyczące obowiązku zgłaszania od 01.01.2021 r. do ZUS umów o dzieło.