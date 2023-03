Dyżury w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Elblągu informuje, że:

6 marca w godzinach od godz. 8 do 10 w Urzędzie Gminy w Milejewie w sali nr 15 oraz w godzinach od godz. 11 do 13 w Urzędzie Gminy w Tolkmicku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego a także 13 marca w godzinach od godz. 8 do 10 w świetlicy wiejskiej w Jelonkach dla mieszkańców Gminy Rychliki oraz w godzinach od godz. 11 do 13 w Urzędzie Gminy w Markusach odbędzie się spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczeń rocznych i nowych usług.

Na spotkaniu pracownicy Urzędu Skarbowego przedstawią następujące zagadnienia:

zmiany w podatkach, ulgi i odliczenia w rozliczeniu rocznym, usługa: e-Urząd Skarbowy, usługa: Umów wizytę w urzędzie skarbowym.

Mieszkańcy będą mogli również złożyć zeznanie roczne na tzw. „datownik” bez sprawdzenia poprawności.