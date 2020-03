Dzieci przypomną, że krwiodawcą się jest, a nie bywa

- Obecna sytuacja w Polsce i na świecie jest niezwykle trudna. Przez panujący strach związany z koronawirusem drastycznie zmalała liczba dawców, jednak liczba chorych i potrzebujących nie – mówi Małgorzata Załuska, krwiodawca z Elbląga.

Krew wciąż potrzebna

Małgorzata Załuska jest elbląskim krwiodawcą i administratorką facebookowej strony Więzy Krwi, promującej ideę honorowego krwiodawstwa. Teraz zachęca do włączenia się w akcję zorganizowaną przez stronę Dawcom w Darze, która gromadzi firmy udzielające różnego rodzaju zniżki dla krwiodawców. - W odpowiedzi na akcję #zostańwdomu chcieliśmy przypomnieć wszystkim, że krwiodawcą się jest, a nie bywa – podkreśla.

"Narysuj krwiodawcę, gdy nie siedzisz w ławce... Na koronawirusa nie ma jeszcze lekarstwa. Na nudę naszych dzieci, spowodowaną zamknięciem przedszkoli i szkół, jest wiele sposobów... Można na przykład zaproponować im narysowanie krwiodawcy. Nadesłane zdjęcia rysunków opublikujemy, a autor (autorka) pracy wybranej przez nasze jury otrzyma w nagrodę kredki, natomiast rodzice dostaną te piękne skarpety od portalu Więzy Krwi” – czytamy na stronie Dawcy w Darze.

- Kolorowe, pełne wyobraźni rysunki mają być odpowiedzią na apel wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa w Polsce, które proszą o pomoc zdrowe osoby. Rysunki dzieci mają być zaproszeniem do walki o zdrowie i życie potrzebujących – podkreśla Małgorzata Załuska. - W obecnej sytuacji każda jednostka krwi jest na wagę złota, nie możemy dopuścić do pustych oddziałów RCKiK

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. - Mimo, że koronawirus jest teraz tematem numer jeden, to należy pamiętać że każdego dnia zmagamy się z chorobami i wypadkami, które nie poczekają, aż wirus ustąpi – podkreśla Małgorzata Załuska.

Jeśli jesteś zdrowy, pomagaj bez obaw

Należy pamiętać, że oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym procedura nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu.

- W obecnej sytuacji zostały wzmożone środki bezpieczeństwa, dlatego krwiodawcy proszeni są o wizyty bez osób postronnych, w związku z ograniczeniem do minimum kontaktów w grupach – zaznacza Małgorzata Załuska. - Wszystkim chętnym krwiodawcom mierzona jest temperatura i przeprowadzany wywiad, mający na celu eliminację ryzyka pobrania krwi od osoby chorej. Apeluję do osób, które nie miały kontaktów z ludźmi znajdującymi się w grupie ryzyka i nie przebywały w krajach objętych ogniskami zachorowań, a także nie mają żadnych objawów choroby: gorączki, kataru, opryszczki i jakiejkolwiek infekcji, o przybywanie do oddziałów krwiodawstwa.

Elbląska promotorka honorowego krwiodawstwa przypomina, że pomoc każdej zdrowej osoby jest niezwykle ważna, ponieważ krwi nie da się wyprodukować, jest ona najcenniejszym lekiem, a jej brak największym zagrożeniem. - Dlatego bądźmy świadomi, jak ważnym ogniwem leczenia jest każdy czynny krwiodawca – apeluje.

Obudzić „instynkt krwiodawcy”

- Aby dziecko mogło wykonać rysunek krwiodawcy, wielu rodziców będzie musiało odpowiedzieć dzieciom na pytania związane z samym krwiodawstwem. Liczę na to, że rodzice, a w przyszłości ich dzieci, obudzą swój instynkt krwiodawcy. Właśnie tak chcemy wykorzystać wspólnie spędzone chwile, związane z koniecznością pozostania w domach – zaznacza Małgorzata Załuska. - To nauka przez zabawę, a wszystko jest w temacie krwiodawstwa i ratowania życia. Rysunki dzieci prosimy przesyłać na adres e-mail: dawcom.w.darze@gmail.com. Do wygrania są kredki dla dzieci oraz skarpetki krwiodawcy dla zaangażowanych rodziców, które przekazałam na ten cel w ramach zachęty do działania.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć zarówno na stronie Więzy Krwi, jak i Dawcy w Darze.

- Jesteśmy jedyną szansą na życie i zdrowie innych ludzi, dlatego łączmy się w tych ciężkich dla nas wszystkich chwilach – mówi twórczyni Więzów Krwi.