Dziś Tuleya, jutro ty. Manifestacja pod sądem

W poniedziałek 8 czerwca w 150 polskich miastach odbędą się wiece i manifestacje w obronie sędziego Igora Tulei. Hasło przewodnie to ‘’Dziś Tuleya, jutro Ty’’. W Elblągu manifestujący spotykają się o godz. 18 przez sądem na placu Konstytucji.

We wtorek 9 czerwca w Warszawie o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego w sprawie decyzji o uchyleniu immunitetu sędziowskiego Igorowi Tulei. W obronie sędziego stanęły środowiska sędziowskie wśród nich Stowarzyszenie Sędziów Polskich ,,Iustitia’’. Przypomnijmy że chodzi między innymi o posiedzenie z 18 grudnia 2017 roku, kiedy to sędzia Igor Tuleya uchylił decyzję o umorzenie śledztwa w sprawie głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku - piszą organizatorzy manifestacji. - Aktualne działania Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego w sprawie sędziego to działania polityczne i zarazem represyjne, które mają pokazać innym sędziom że sędzia nie może mieć własnego zdania i własnej oceny sytuacji. Jednym słowem należy to interpretować tak, że sędzia jest podporządkowany i zarazem zależny od swoich przełożonych. Przypomnijmy sędziego obowiązuje etyka zawodowa i niezależność oraz bezstronność, władza jak się okazuje ma inne zdanie.

Organizatorzy protestu KOD Elbląg oraz ruch obywatelski ‘’Rozmawiajmy o Demokracji’’ zapraszają wszystkich elblążan na plac Konstytucji 1 pod Sąd Okręgowy w Elblągu o godzinie 18. Przypominamy o zachowaniu odstępów i obowiązujących przepisach epidemicznych.

"Pamiętaj dziś jest to Tuleya, jutro możesz być Ty" - piszą organizatorzy akcji.