Dziś Wigilia!

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia. To ważny dzień w polskiej tradycji, w tym roku pierwszy raz jest to też dzień ustawowo wolny od pracy.

12 potraw na wigilijnym stole (w wielu domach nadal postnych), miejsce dla niezapowiedzianego gościa, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem – te tradycje, niejako wstęp do świętowania Bożego Narodzenia, znamy w Polsce wszyscy.

Z okresem poprzedzającym święta często wiążą się jednak też lokalne zwyczaje, czy to religijne, czy kulinarne, czy jeszcze inne. A skoro 24 grudnia to ostatni dzień Adwentu, to nie sposób nie wspomnieć o mateczkach adwentowych, które w Elblągu w tym okresie kwestowały na rzecz chorych i potrzebujących.

- Mateczki Adwentowe wychodziły na ulice, kiedy Elbląg był w granicach Królestwa Polskiego, a także po rozbiorach, kiedy trafił do Prus i później cesarstwa niemieckiego. Po II wojnie światowej zwyczaj kultywowali autochtoni, w ostatnich latach obserwujemy powrót Mateczek na elbląskie Stare Miasto – pisaliśmy w tym materiale.

Wróćmy do samej Wigilii. To od tego roku dzień ustawowo wolny od pracy. W informacji o jego wprowadzeniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje się na badania sondażowe:

- Pomysł wolnej Wigilii popiera około 70 proc. Polaków (IBRiS z 18.11.2024 r. - 67,5 proc. popiera ten postulat; United Surveys z 25-27.10.2024 r. - 67,3 proc. poparcia SW Research z 30.10.2024 r. - 74 proc. poparcia) – podaje resort.

Dodajmy, że w katolicyzmie 24 grudnia to dzień, w którym w liturgii wspominani są pierwsi rodzice, czyli Adam i Ewa.

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i niezapomnianego 2026 roku życzą Wydawca i Redakcja portEl.pl.

red.

  • Waśnie dlatego że życzenia są bo tak wypada a nie szczera dobroć od dziesięciu lat nie byłem na wigilii. Totalny zawód i zakłamanie jest na równi z brakiem wiary więc po co się oszukiwać ! Polityka w sejmie udowadnia prawdę jaką żyją pogardą i zemstą jażdego dnia, sąsiedzi już dzień dobry nie mówią bo i tak pada deszcz a rodzina na fotografii i zapewniam że byłem dla wszystkich okej dopóki byłem taki sam Judasz jak oni dlatego jestem sam. Pozdrawiam i Wesołych Świąt zapomnianym.
