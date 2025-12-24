Dziś Wigilia!

24 grudnia to Wigilia Bożego Narodzenia. To ważny dzień w polskiej tradycji, w tym roku pierwszy raz jest to też dzień ustawowo wolny od pracy.

12 potraw na wigilijnym stole (w wielu domach nadal postnych), miejsce dla niezapowiedzianego gościa, śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem – te tradycje, niejako wstęp do świętowania Bożego Narodzenia, znamy w Polsce wszyscy.

Z okresem poprzedzającym święta często wiążą się jednak też lokalne zwyczaje, czy to religijne, czy kulinarne, czy jeszcze inne. A skoro 24 grudnia to ostatni dzień Adwentu, to nie sposób nie wspomnieć o mateczkach adwentowych, które w Elblągu w tym okresie kwestowały na rzecz chorych i potrzebujących.

- Mateczki Adwentowe wychodziły na ulice, kiedy Elbląg był w granicach Królestwa Polskiego, a także po rozbiorach, kiedy trafił do Prus i później cesarstwa niemieckiego. Po II wojnie światowej zwyczaj kultywowali autochtoni, w ostatnich latach obserwujemy powrót Mateczek na elbląskie Stare Miasto – pisaliśmy w tym materiale.

Wróćmy do samej Wigilii. To od tego roku dzień ustawowo wolny od pracy. W informacji o jego wprowadzeniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołuje się na badania sondażowe:

- Pomysł wolnej Wigilii popiera około 70 proc. Polaków (IBRiS z 18.11.2024 r. - 67,5 proc. popiera ten postulat; United Surveys z 25-27.10.2024 r. - 67,3 proc. poparcia SW Research z 30.10.2024 r. - 74 proc. poparcia) – podaje resort.

Dodajmy, że w katolicyzmie 24 grudnia to dzień, w którym w liturgii wspominani są pierwsi rodzice, czyli Adam i Ewa.

