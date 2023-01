W sobotni (14 stycznia) wieczór na studniówce bawili się przyszli maturzyści III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. - Dzisiejszy bal jest dowodem na to, że odnieśliście ogromny sukces. Mam nadzieję, że wszyscy zdacie egzamin bardzo dobrze, tak abyście mogli zrealizować swoje plany i marzenia - mówiła dyrektor III LO w Elblągu Beata Orzech. Zobacz zdjęcia.

Część oficjalną studniówki poprowadzili uczniowie III LO: Julia i Jakub. - Przez ostatnie cztery lata dokładaliśmy wszelkich starań, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele. Zdobywaliśmy wiedzę oraz ciężko pracowaliśmy na naszą przyszłość. Okres liceum był dla nas wyjątkowo trudnym czasem ze względu na pandemię i zdalne nauczanie. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. W ten wieczór odkładamy jednak wszelkie marzenia i troski i dobrze się bawimy - mówili uczniowie.

Podziękowali też swoim wychowawcom i nauczycielom za wspólną naukę i pracę.

- Policzyłam, że 1230 dni temu wstąpiliście w mury naszej szkoły. To były dni waszej ciężkiej pracy oraz waszych nauczycieli. Był to też czas nawiązywania miłości, przyjaźni, snucia planów i marzeń, które teraz będziecie mieli okazję realizować. Dzisiejszy bal jest dowodem na to, że odnieśliście ogromny sukces. Mam nadzieję, że wszyscy zdacie egzamin bardzo dobrze, tak abyście mogli zrealizować swoje plany i marzenia – mówiła dyrektor III LO w Elblągu Beata Orzech.

Studniówkę rozpoczęli przyszli maturzyści tradycyjnym polonezem. Uczniów III LO gościł zajazd Kazimierzówka.