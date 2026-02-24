UWAGA!

----

Dziury po zimie. Szybka reakcja czy prowizorka

 Elbląg, Dziury po zimie. Szybka reakcja czy prowizorka
fot. Anna Dembińska

Topniejące śnieg i lód odsłaniają stan dróg po zimie. – Prace nad ubytkami już trwają – zapewniał na dzisiejszym (24 lutego) posiedzeniu komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych Marek Kuna, kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Zarządzie Dróg. Część radnych dopytywała o jakość tych napraw.

Jak zapewniał Marek Kuna, przedstawiciele Referatu Inwestycji Drogowych objeżdżają miasto, sprawdzają i typują ubytki do pilnej naprawy.

– Częściowo zlecenia już poszły do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (ono ma umowę z miastem-red.) i prace są wykonywane. Dotyczy to między innymi takich ulic jak: Warszawska, Fromborska, Dąbka, Grunwaldzka, Morszyńska, Beniowskiego, Saperów, Bema, Odrodzenia, 12 lutego, Wyspiańskiego, Grota Roweckiego, Mazurska, Okrzei, Grottgera, Mickiewicza, Moniuszki. Sukcesywnie będą też kolejne ulice – mówił Marek Kuna.

Dodał, że są to jednak naprawy doraźne, wykonywane masą bitumiczną na zimno. Wyjaśnijmy, że łatanie dziur masą bitumiczną na zimno to metoda szybkiego naprawiania ubytków w nawierzchni drogowej bez użycia podgrzewania materiału. Jest to najprostszy sposób na doraźne uzupełnienie dziur w asfalcie lub betonie bitumicznym. Stosuje się ją do doraźnego łatania dziur i wyrw w jezdniach, parkingach, drogach lokalnych, chodnikach, podjazdach, w ramach tymczasowych napraw w okresie zimowym, gdy nie można stosować masy na gorąco.

Jak zapewnił Marek Kuna, niebawem mają ruszyć naprawy masą na gorąco, które są metodą bardziej trwałą. Jedna z przyczyn, dlaczego nie można tej metody zastosować od razu, wynika z tego, że w Polsce wytwórnie masy bitumicznej często ograniczają lub wstrzymują produkcję w zimie (grudzień - luty), kiedy temperatura spada poniżej poziomu umożliwiającego układanie masy na drogach. To czas naturalnych przerw konserwacyjnych.

- Gdy ruszą te wytwórnie, to ruszą naprawy dróg masą bitumiczną na ciepło – zapewniał Marek Kuna.

Radny Rafał Traks dopytywał o jakość i technologię prowadzonych napraw.

- Czy w tym roku państwo chcą zmienić technologię i tylko takie łatanie doraźne robić - po prostu wylewać tą masę bitumiczną w dziury? Czy będą jednak robione wykuwania. Wiem, że technologia wycinania jest dużo lepsza, niż takie zwykłe zalewanie. Po nim zaraz się zrobi dziura - po dwóch, trzech tygodniach, tak naprawdę taka sama dziura będzie – mówił radny Traks.

Urzędnik zapewnił, że tam, gdzie będzie konieczność wykuwania (gdzie nawierzchnia wokół dziury jest na przykład spękana), ta technika będzie stosowana.

Na utrzymanie dróg w mieście zaplanowano w budżecie Elbląga na 2026 rok około 2 mln zł.

daw

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Załatają i za chwilę znowu trzeba będzie robić. Bo nie chodzi żeby zrobić, tylko żeby robić.
  • Mam nadzieję, że w tym roku naprawy naprawdę ruszą. Bo dość mamy wymijania pachołków na ulicy czy tymczasowego łatania dziur. Jeżeli łatamy licznymi kontrolami drogowymi budżet, to dobrze byłoby go przeznaczać na poprawę stanu nawierzchni.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    mieszkanieCCC(2026-02-24)
  • Jeżeli chodzi o budżet to bardzo słaby, w porównaniu do kwoty przeznaczonej na akcję zima.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    1
    0
    mieszkanieCCC(2026-02-24)
  • malborska, czerniakowska, narciarska czy fredry i okolice od lat 90 nic sie nie zmieniło, dziury na dziurach
Reklama
 