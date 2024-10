e-Urząd coraz bliżej

Prezydent Michał Missan powołał zespół ds. wypracowania rozwiązań dotyczących zmiany sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu z systemu tradycyjnego na elektroniczny. Dzięki wypracowanym nowym rozwiązaniom, które wpisywać się będą w rozwój e-administracji, możliwe będzie poszerzenie oferty e-usług.

Pierwszym krokiem w ułatwieniu korespondencji z Urzędem Miejskim są e-doręczenia. Już wkrótce list polecony z urzędu będzie można odebrać przez Internet. Bez awizo i kolejek na poczcie. Wyślesz też tak list do urzędu. e-Doręczenia są równoważnym odpowiednikiem tradycyjnego pocztowego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. To wygodna, bezpłatna i bezpieczna korespondencja z urzędami. Wystarczy, że założysz adres i skrzynkę do e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl.

System e-Doręczeń zastąpi korespondencję realizowaną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Obowiązek wysyłania i odbierania pism przez e-Doręczenia będzie dotyczył większości urzędów i innych podmiotów publicznych od 1.01.2025 r.

Informacje o e-Doręczeniach

To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Elektroniczne, czyli szybkie i wygodne

W skrzynce do e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że masz internet. Nie musisz czekać na listonosza ani iść na pocztę. Urzędy będą komunikować się z Tobą przez doręczenia elektroniczne i zarządzać dokumentacją w formie cyfrowej.

Rejestrowane, czyli bezpieczne i pewne

Gdy wysyłasz dokumenty przez e-Doręczenia, trafiają one zawsze do właściwej osoby. Gdy je odbierasz, wiesz, kto je wysłał i masz pewność, że nikt się nie podszywa pod tę osobę czy instytucję. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz również pobrać prawnie ważne dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał.

Powszechne, czyli dla każdego

e-Doręczenia są dla obywateli, firm i urzędów. Żeby z nich korzystać, trzeba założyć adres do e-Doręczeń. Dla osób, które nie mają jeszcze adresu do e-Doręczeń, jest usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa. Urząd wysyła dokument elektroniczny, który trafia na pocztę. Tam jest automatycznie drukowany i wysyłany do adresata.

Więcej informacji w linku.