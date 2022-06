Elbląg kulinarną stolicą świata. NaWynos też będzie!

Do miasta zawitają smaki z Azji, Europy, aż po Amerykę. Będziecie mieli okazję spróbować produktów wytwarzanych metodami rzemieślniczymi, według przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Najlepsze dania, przekąski i napoje będą czekać na Was w jednym miejscu. Z całą pewnością zaspokoją podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Festiwal ma formę tętniącego życiem targu, przepełnionego kolorami i aromatami.

Miejsca spotkań ze znajomymi i rodziną, gdzie pyszne jedzenie łączy ludzi a pasjonaci gotowania mają okazje zetknąć się z oryginalną kuchnią innych regionów świata.

Można zaleźć tam zarówno orientalne dania niedostępne i niepopularne na co dzień jak i uwielbiane już klasyki kuchni świata.

Link do wydarzenia

Festiwal Smaków Świata

4-5 czerwca, Plac Jagiellończyka

Sobota 12:00 - 21:00

Niedziela 09:00 - 18:00

Szukajcie na placu naszego namiotu! To będzie wyśmienita okazja by bliżej poznać serwis NaWynos. Przygotowaliśmy dla Was konkursy m.in. strzelanie do bramki, układanie puzzli na czas czy też jedzenie na czas. Dla tych najgłodniejszych będą czekały nagrody takie jak vouchery, fartuchy, torby i gadżety. Czekamy na Was od godz. 11.

Wstęp bezpłatny!

Nie może Was tam zabraknąć!