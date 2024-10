Elbląg ma nową mistrzynię

Małgorzata Kobus zwyciężyła w VI Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu, zdobywając 43 na 60 możliwych punktów. Wśród drużyn szkolnych niepokonani trzeci raz z rzędu pozostają uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych. Zobacz zdjęcia.

Pierwsza taka mistrzyni

VI Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbył się w środę, 23 października, w dużej sali Kina Światowid. Uczestnicy zmierzyli się z 60 pytaniami, a każde z nich miało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. W tym roku pytania składały się z trzech zestawów: pierwsze 20 dotyczyły historii miasta, kolejne 20 - współczesnego Elbląga, a ostatnie 20 - wydarzeń, ludzi i miejsc, o których można było w ostatnich latach przeczytać na portElu.

Najwięcej punktów, bo 43 na 60 możliwych zdobyła Małgorzata Kobus i to ona zwyciężyła w stacjonarnej odsłonie VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Drugie miejsce (42 punkty) zdobył Łukasz Bartyński, trzecie (41 punktów) Sebastian Zieliński. Pani Małgorzata Kobus jest pierwszą kobietą, która zwyciężyła w Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu.

- Nie jestem rodowitą elblążanką, trzydzieści lat temu przeprowadziłam się do tego miasta i cały czas mnie ono urzeka, cały czas odkrywam jego historię. To nie jest przypadek, że tak dużo wiem, ponieważ jestem przewodnikiem turystycznym. Zaskoczyła mnie ta wygrana, więc nie miałam czasu zastanowić się, na co przeznaczę nagrodę – mówi Małgorzata Kobus.

W nagrodę pani Małgorzata otrzymała trzy tysiące złotych, a ufundował ją prezydent Elbląga Michał Missan. Zdobywca drugiego miejsca wygrał czytnik e-book i inne nagrody o łącznej wartości 2 tys. złotych ufundowane przez marszałka województwa Marcina Kuchcińskiego. Laureat trzeciego miejsca wygrał smartwatcha o wartości 1 tys. złotych, a tę nagrodę ufundowała Rada Miejska w Elblągu.

Nagrodziliśmy również osoby, które zajęły miejsca od 1 do 10. Otrzymały one vouchery do serwisu NaWynos o wartości 50 zł każdy, a także zaproszenia na koncerty i płytę Elbląskiej Orkiestry Kameralnej oraz nagrody książkowe i gadżety ufundowane przez Biura Regionalne Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu.

Na Czytelników, którzy nie mogli przyjść do Kina Światowid, czekała ta sama wersja VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu w Internecie. Internauci mieli 20 minut na przejście testu (krócej niż w wersji stacjonarnej, bo odpadał tutaj czas na czytanie pytań przez prowadzących quiz). 55 punktów na 60 możliwych zdobył internauta FranekB. i otrzyma on nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl.



"Mechanik" ponownie najlepszy

Do udziału w teście również w tym roku zaprosiliśmy uczniów elbląskich szkół ponadpodstawowych. Rywalizowały drużyny: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Gospodarczych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, ZSIPS z OMS w Elblągu IV LO i Zespołu Szkół Technicznych. Niepokonani trzeci rok z rzędu pozostają uczniowie „Mechanika”. Pierwsze miejsce w teście wywalczyła w tym roku drużyna w składzie: Marek Radowski, Michał Kiraga i Jan Kiraga. Opiekunem uczniów jest Magdalena Grynhagel.

- Nie zdradzamy swoich tajemnic - mówią uczniowie o trzecim swoim zwycięstwie. – W tym roku pytania były łatwiejsze. Najbardziej zaskoczyły nas pytania z gazety. Nasze pokolenie już nie czyta gazet. Jesteśmy w piątej klasie, więc za rok nie spotkamy się już na teście.

Drużyna „Mechanika” zadowolona jest też z wywalczonej nagrody. Oprócz tytułu Mistrza Wiedzy o Elblągu 2024 i pamiątkowej statuetki, otrzymała ona od Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - szkolenie dla 10-osobowej grupy "Pierwsi do pierwszej pomocy", a także vouchery NaWynos, bilety miesięczne ZKM Elbląg, karnety na lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar od MOSiR oraz bilety na interaktywną wystawę Elkamera w Bibliotece Elbląskiej.

Dwie kolejne drużyny (III LO – drugie miejsce oraz ZSTI – trzecie miejsce) otrzymały równie atrakcyjne nagrody: upominki od Akademii Nauk Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, bilety miesięczne ZKM Elbląg, karnety na lodowisko i tor łyżwiarski Kalbar od MOSiR oraz bilety na interaktywną wystawę Elkamera w Bibliotece Elbląskiej.

Zarówno mistrzyni jak i najlepsza szkoła w nagrodę otrzymali statuetkę, wykonaną przez firmę Kowalstwo Artystyczne Arkadiusz Kania.

Podziękowania i gratulacje

- Gratuluję wyników, ale też odwagi. Ja jeszcze tyle jej nie mam, ale może, kiedyś to zrobię. Wiem, że wiceprezydent Piotr Kowal wziął udział w teście. Mam nadzieję, że taka wiedza o Elblągu buduje naszą tożsamość. Myślmy bardzo pozytywnie o naszym mieście - mówił prezydent Michał Missan.

- Test to połączenie zdobywania wiedzy z konkurencją sportową, czyli rywalizacją. Każdy tu jest w jakimś stopniu zwycięzcą, a za każdym razem będzie jeszcze lepiej - dodała Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu, która podczas tego wydarzenia reprezentowała również marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Zyta Wrzos z Akademii Nauk Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych podkreśliła, że jest pod wrażeniem ilości osób, które wzięły udział w teście. – Troszkę trzeba było się zagłębić w tę historię, więc gratuluję wszystkim. Tym, którzy nie wygrali również. Jestem pod wrażeniem ilości osób, które postanowiły się zmierzyć z testem – mówiła Zyta Wrzost.

Zapraszamy do rozwiązywania testu i już dziś zapraszamy na koleją edycję Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

Organizatorami wydarzenia były: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Sponsorem głównym VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu dla młodzieży była Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Sponsorami VI Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu były firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Michał Missan, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński oraz Rada Miejska w Elblągu.