Elbląg może odzyskać zdjęcia sprzed 100 lat. Możesz w tym pomóc

Fotograficzny album z 1915 roku, dokumentujący aktywność dawnego elbląskiego klubu wioślarskiego, został wystawiony na licytację na niemieckim e-bayu. Grupa elblążan chce go kupić i podarować Muzeum Archeologiczno-Historycznemu. Apelują o pomoc w zbiórce funduszy na licytację.

Licytacja albumu z 1915 roku trwa na platformie e-bay od kilku dni i zakończy się w poniedziałek wieczorem. To w sumie ponad 100 zdjęć z Elbląga, Krynicy Morskiej, pochylni w Buczyńcu, nigdzie wcześniej niepublikowanych.

„Jako admini grupy "Zdjęcia Elbląga" na FB, która zrzesza prawie 23 000 członków oraz sympatyków naszego miasta, organizujemy zbiórkę na wykup fotoalbumu dla Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu. Niech historyczne zdjęcia z 1915 r. wrócą do Elbląga!” - apeluje grupa elblążan, która na serwisie zrzutka.pl prowadzi zbiórkę funduszy, by wygrać licytację. - „Wspólnie jako mieszkańcy możemy podarować ten zabytkowy przedmiot naszemu Muzeum, pokazując przy tym że kochamy historię naszej małej ojczyzny i zależy nam na zachowaniu materialnych pamiątek ciekawej przeszłości Elbląga.”

W niedzielę rano album osiągnął cenę 161 euro. - Jeżeli kwota z tej zrzutki wystarczy, by wygrać licytację albumu, kupimy go i przekażemy jako dar do Muzeum, dołączając listę darczyńców - nazwiska osób, które wpłaciły pieniądze na jego wykup. Jeżeli się nie uda (naprawdę nie wiemy, jak wysoko pójdzie aukcja), to uzbierana tutaj kwota posłuży na zakup innych historycznych przedmiotów, które również mamy zamiar przekazać lokalnej placówce muzealnej - tak samo w przypadku nadwyżki, jeśliby została ze zrzutki po zakupie albumu – piszą organizatorzy zbiórki.

- Obiło nam się o uszy, że miłośnicy historii Elbląga chcą nam sprawić okołogwiazdkowy prezent i zbierają fundusze na zrzutce na album z 1915 roku ze zdjęciami dokumentującymi aktywność klubu wioślarskiego. A my już jesteśmy wdzięczni za sam pomysł, nawet jeśli nie uda się wygrać aukcji – napisało na swojej stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historyczne.