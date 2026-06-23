Elbląg Music Masterclass po raz piąty!
Już po raz piąty Elbląg stanie się letnią stolicą muzyki klasycznej. W dniach 3–12 lipca 2026 roku odbędzie się jubileuszowa V edycja Elbląg Music Masterclass – największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce, organizowanych przez Michała Missana prezydenta Elbląga i Elbląską Orkiestrę Kameralną. To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga do miasta młodych instrumentalistów i dyrygentów pragnących doskonalić swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów i artystów.
Elbląg Music Masterclass to nie tylko kursy mistrzowskie, ale także koncerty i recitale otwarte dla publiczności
Tegoroczna edycja zgromadzi w Elblągu grono wybitnych pedagogów i cenionych artystów polskiej sceny muzycznej. Klasę skrzypiec poprowadzą Jakub Jakowicz oraz Jarosław Nadrzycki, z altowiolistami pracować będzie Katarzyna Budnik, a tajniki gry na wiolonczeli przekazywać będzie Magdalena Bojanowicz. Uczestnicy klasy kontrabasu doskonalić będą swoje umiejętności pod kierunkiem Marka Romanowskiego, natomiast warsztaty dyrygenckie poprowadzi Anna Duczmal-Mróz. Kursantom podczas zajęć i recitali towarzyszyć będzie pianistka Emilia Biskupska.
Oprócz lekcji mistrzowskich uczestnicy wezmą udział w licznych warsztatach dodatkowych. W programie znalazły się warsztaty fizjoterapeutyczne dla muzyków prowadzone przez Martę Rusiniak (FizjoMusic), warsztaty z budowania marki artysty prowadzone przez Annę Proszowską-Salę oraz warsztaty realizowane przez znakomity zespół Atom String Quartet.
Nieodłącznym elementem wydarzenia pozostaje także Konkurs Młodego Wirtuoza, który daje młodym muzykom szansę występu z profesjonalną orkiestrą. Laureaci konkursu zaprezentują się podczas koncertu finałowego, stanowiącego zwieńczenie całego festiwalu.
Elbląg Music Masterclass to jednak nie tylko intensywne kursy i edukacja artystyczna. To także prawdziwe święto muzyki dla mieszkańców Elbląga, regionu oraz odwiedzających miasto turystów. Przez dziesięć lipcowych dni Elbląg wypełni się koncertami, recitalami i spotkaniami z muzyką na najwyższym poziomie. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników kultury do udziału w wydarzeniach otwartych dla publiczności.
Ważnym elementem programu będą recitale uczestników, podczas których młodzi artyści zaprezentują efekty swojej pracy. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć utalentowanych muzyków z Polski i zagranicy, często stojących u progu międzynarodowej kariery.
Recitale uczestników EMM 2026
Ratusz Staromiejski | wstęp wolny dla wszystkich
6 lipca 2026 | godz. 17:00
7 lipca 2026 | godz. 17:00
8 lipca 2026 | godz. 17:30
9 lipca 2026 | godz. 17:00
Na melomanów czekają również trzy wyjątkowe koncerty festiwalowe. W programie znalazł się koncert inaugurujący z udziałem Atom String Quartet i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, koncert pedagogów Elbląg Music Masterclass oraz wielki finał z udziałem laureatów Konkursu Młodego Wirtuoza pod kierownictwem Radosława Dronia i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
Koncerty festiwalowe EMM 2026
Inauguracja EMM Atom String Quartet
3 lipca 2026 | godz. 19:00
Centrum Sztuki Galeria EL
Atom String Quartet & Elbląska Orkiestra Kameralna
Koncert Profesorów EMM
10 lipca 2026 | godz. 19:00
Ratusz Staromiejski
Pedagodzy Elbląg Music Masterclass:
Jakub Jakowicz – skrzypce
Jarosław Nadrzycki – skrzypce
Katarzyna Budnik – altówka
Marek Romanowski – kontrabas
Magdalena Bojanowicz – wiolonczela
Emilia Biskupska - fortepian
Finał EMM
12 lipca 2026 | godz. 19:00
Ratusz Staromiejski
Laureaci Konkursu Młodego Wirtuoza
Radosław Droń – dyrygent
Elbląska Orkiestra Kameralna
Przez dziesięć dni Elbląg będzie miejscem spotkań młodych talentów, wybitnych pedagogów i publiczności spragnionej artystycznych emocji. Elbląg Music Masterclass to nie tylko prestiżowe warsztaty, ale również ważne wydarzenie kulturalne i jedna z najciekawszych wakacyjnych atrakcji regionu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto do udziału w recitalach i koncertach oraz wspólnego przeżywania wyjątkowych muzycznych chwil.
Szczegóły na: www.elblagmasterclass.pl
Social media: https://www.facebook.com/elblagmusicmasterclass, https://www.instagram.com/elblag_music_masterclass/
Wstęp na koncert Inauguracja EMM Atom String Quartet bezpłatny z wejściówką
Wejściówki dostępne do odbioru w Kasie EOK.
Maksymalnie 2 wejściówki na osobę.
Bilety na Koncert Profesorów EMM oraz Finał EMM: 30 zł
Dostępne w Kasie EOK oraz online.
Rezerwacje biletów na koncerty: Kasa EOK, Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, tel. 55 237 47 20, bilety@eok.elblag.eu
Bilety online: będą dostępne na stronie: https://bilety.eok.elblag.eu/