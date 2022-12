Elbląg pamięta o ofiarach Grudnia 70

Zbyszek Godlewski, Marian Sawicz, Waldemar Rebinin - pamięć elbląskich ofiar Grudnia '70 uczczono w niedzielę (18 grudnia) mszą świętą oraz uroczystością, która odbyła się przed pomnikiem na placu Solidarności. Oddano hołd także innym, którzy zginęli "za chleb i wolność i nową Polskę" w czasie starć z wojskiem i milicją zimą 52 lata temu. Zobacz zdjęcia.

O godzinie 18 w katedrze pw. św. Mikołaja odprawiona została msza święta. Następnie uczestnicy obchodów rocznicowych przeszli ulicami miasta pod Pomnik Ofiar Grudnia 1970 r.

- Spotykamy się dzisiaj, by uczcić pamięć tych, którzy wówczas zginęli. Przywołujemy pamięć Zbyszka Godlewskiego, Waldemara Rebinina i Mariana Sawicza. Elbląg, miasto symbol i świadek tamtych wydarzeń pamięta o was. To nasza szczególna powinność. Pamiętajmy, że źródłem Grudniowej rewolty i późniejszej masakry było nieliczenie się z obywatelami, drastyczne podwyżki cen za podstawowe artykuły spożywcze tuż przed świętami. W tych warunkach umęczeni robotnicy zdecydowali się wyjść na ulice Szczecina, Trójmiasta, a 15 grudnia do protestów przyłączyli się również robotnicy z Elbląga – powiedział Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Podczas uroczystości odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej, był apel pamięci i salwa honorowa, złożono wieńce i kwiaty. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele rządu, miasta, radni, przedstawiciele organizacji związkowych i kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych.