Elbląg w social mediach

Elbląg według danych ratusza cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów. Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej podsumowania sezon turystyczny. Miasto ma bardzo dobrze radzić sobie w social mediach. Gdzie w internecie znajdziemy Elbląg?

Piotr Kowal, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu, podczas obrad wskazywał, że jednym z kluczowych działań jest teraz stworzenie nowej, bardziej funkcjonalnej aplikacji turystycznej, działającej na wszystkich urządzeniach.

- To na razie plany, ale chcemy, by ta aplikacja analizowała sytuację w regionie, żebyśmy wiedzieli, czy coś należy dodatkowo zorganizować - oznajmił Piotr Kowal. - Jeżeli dzięki danym z aplikacji widzimy, że ten nabór turystów jest mniejszy, to wtedy wiemy, że coś nowego powinno się w mieście odbyć, by zachęcić zwiedzających do przyjazdu. Realizacja aplikacji przewidziana jest maksymalnie na 2025 rok - mówił dyrektor.

Obecnie miasto reklamuje się na kilku platformach społecznościowych. Zadaniem urzędników, dzięki temu łatwiej dociera się do odbiorców, informuje ich o nowych inicjatywach oraz zachęca użytkowników nie tylko do reagowania na nie poprzez polubienia, udostępnienia czy zostawianie komentarzy, ale też do zaangażowania się w różne działania.

Według przedstawionych przez urzędników statystyk, chcąc dowiedzieć się czegoś o bieżących wydarzeniach, internauci korzystają przede wszystkim z oficjalnych informacyjno-komunikacyjnych profili na platformach Facebook oraz Instagram. Jak sprawdziliśmy, są one prowadzone i uaktualniane na bieżąco, by dostarczać odbiorcom różnego rodzaju treści. Mieszkańcy oraz turyści, chcący odwiedzić Elbląg, mogą dowiedzieć się, co można w nim zobaczyć, co się obecnie dzieje oraz jakie wydarzenia są planowane w najbliższej przyszłości.

Jak twierdzą urzędnicy, rzeczą wpływającą na ciągły rozwój obu kont jest możliwość komentowania przez odbiorców publikowanych treści, którzy dzielą się swoimi opiniami oraz przemyśleniami na temat miasta, zostawiając swoje sugestie dotyczące jego potencjalnego rozwoju.

Tak prezentują się statystki z okresu od kwietnia do września 2023 r.

Zasięg na platformie Facebook: - 550 794.

Zasięg na Instagramie: - 39 536.

Polubienia, komentarze oraz udostępnienia: - 61 962.

Nowi obserwujący: - 1 405.

Liczba komentarzy: - 6 861.

Elbląg promowany jest przez miasto również za pomocą filmików, od jedenastu lat publikowanych na platformie YouTube. Obecnie na miejskim profilu jest ich ponad 800, a wrzucane są one regularnie co kilka dni. Liczba subskrybentów kanału to nieco ponad tysiąc osób. 9 września 2023 r, uruchomiono też oficjalny profil Miasta Elbląg na platformie TikTok. - Platforma ta cieszy się popularnością szczególnie wśród młodszych użytkowników internetu i to oni właśnie wykazują największe zainteresowanie publikowanymi tam treściami. TikTok ma być sposobem dotarcia do nich w celu zareklamowania miasta oraz jego atrakcji – mówił podczas posiedzenia komisji Piotr Kowal.

Konto symbolicznie prowadzone jest przez postać Piekarczyka, który w odświeżonym niedawno stroju przedstawia i promuje widzom miasto. - Po filmikach z jego udziałem zaobserwowano wzrost zainteresowania ze strony odbiorców, szczególnie tych młodszych. Jeden z filmików, dodany z okazji Dnia Chłopaka, uzyskał jak dotychczas rekordową liczbę wyświetleń, ponad 13 tys. oraz ponad 1200 polubień. Pokazuje to potencjał TikToka w reklamowaniu Elbląga wśród jego mieszkańców oraz turystów. - Uważamy, że jeszcze możemy popracować nad tą stroną cyfrową, ale idąc w jej stronę, mamy szansę dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców - przekonywał podczas obrad komisji Piotr Kowal.