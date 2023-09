Elbląg zasługuje na więcej

- Elbląg to jedno z dwóch najważniejszych miast w naszym województwie, które ma ogromny potencjał gospodarczy i turystyczny, a przede wszystkim ludzki. Jest starszy od Olsztyna, a w historii konkurował świetnością z Gdańskiem. Trzeba przywrócić mu zasłużoną rangę – mówi Dawid Sadowski, kandydat nr 2 do Sejmu RP z listy Lewicy.

- Dlaczego Elbląg jest tak ważny dla Pana jako kandydata do Sejmu?

Dawid Sadowski: - Elbląg jest dla mnie niezwykle istotny, choć nie mieszkam tu na co dzień. Jest to najstarsze miasto w województwie, ponad 100 lat starsze od Olsztyna! Miasto najbardziej rozwijało się, kiedy było stolicą województwa. Przy zmianie podziału administracyjnego głos i dobro mieszkańców zostały pominięte. Dziś, choć jest drugim co do wielkości miastem w województwie pozostaje na uboczu. W Elblągu drzemie ogromny niewykorzystany potencjał - szczególnie ze względu na dobre skomunikowanie z drogą S7, bliskość Trójmiasta i nowe szanse dla Portu Morskiego w Elblągu.

- Jakie są główne priorytety, które Pan chce zrealizować dla Elbląga?

Dawid Sadowski: - Jednym z moich priorytetów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego regionu, a nie głównie Olsztyna. W tym kontekście rozwój Elbląga, czy innych miast regionu jest kwestią zasadniczą. Bezrobocie w Elblągu jest znacznie wyższe niż w Olsztynie, a miasto ma ujemne saldo migracji. Chcę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia średnich zarobków mieszkańców. Nie możemy pozostawiać Elbląga w tyle.

- Jakie konkretne działania proponuje Pan, aby poprawić sytuację gospodarczą w Elblągu?

Dawid Sadowski: - Elbląg ma doskonałe położenie: dostęp do trasy S7, a jednocześnie dostęp do różnych akwenów, w tym także do Bałtyku. Przede wszystkim chciałbym, aby wszyscy posłowie z naszego regionu wspólnie lobbowali za dokończeniem inwestycji w pogłębienie toru wodnego i rozwój portu. Co prawda już dziś infrastruktura jest wystarczająca do przyjmowania statków towarowych i pasażerskich, ale można zdziałać w tym względzie jeszcze więcej. Jak przed wiekami Elbląg znów może konkurować z Gdańskiem.

Z resztą Elbląg to także po prostu piękne miasto - bardzo mi się podoba. Świetnie skomunikowane, z masą zieleni, skąd tak blisko do pięknych terenów Wysoczyzny, Zalewu czy Mierzei. Jest na tyle duży, aby oferować różnorodne usługi i atrakcje, ale jednocześnie na tyle mały, aby zachować poczucie swojskości. Ma wiele atutów. Wizja prowadzenia tu biura poselskiego, pracy i spotkań z mieszkankami i mieszkańcami bardzo mnie cieszy.

- A rywalizacja między Elblągiem a Olsztynem?

Dawid Sadowski: - Trzeba przywrócić należną Elblągowi rangę i można inspirować się sprawdzonymi rozwiązaniami. Pamiętajmy, że przy tworzeniu nowych województw, nie wszędzie w Polsce byłe miasta wojewódzkie tyle straciły na tym przekształceniu. Przykład Bydgoszczy i Torunia pokazuje, że można inaczej. Wojewoda urzęduje w Bydgoszczy, a Marszałek w Toruniu. W obu miastach działają równomiernie rozłożone instytucje kultury, oba mają swoje uniwersytety. Co kluczowe - oba się rozwijają. Chcę lobbować za podobnymi rozwiązaniami. Silny Elbląg to też ogromna szansa dla naszego województwa. Przecież razem możemy osiągnąć znacznie więcej.

- Jakie jest Pana najważniejsze przesłanie dla mieszkańców Elbląga?

Dawid Sadowski: - Mieszkańcy każdego miasta czy regionu to jego największy i najlepszy kapitał. Ale żeby ludzie mogli się rozwijać i dzięki temu wzbogacać swoją małą ojczyznę, potrzebują różnorodnych inwestycji ze strony samorządu – tak miejskiego jak wojewódzkiego oraz ze strony władz centralnych. Jako kandydat Lewicy chcę o to zabiegać i dobrze reprezentować wszystkie miejscowości w naszym okręgu. Elbląg ma ze względu na swoje atuty, jako byłe miasto wojewódzkie, charakter kluczowy. To miasto z niewykorzystanym potencjałem i ogromnymi możliwościami. Możemy wspólnie pracować, aby to zmienić. Czas przywrócić Elblągowi zasłużoną pozycję w regionie i w Polsce. Bardzo liczę w tym względzie na Państwa głosy. Ze swojej strony deklaruję ciężko pracować, być dostępnym dla każdego mieszkańca wtedy kiedy będzie potrzeba i nie zawieść Waszego zaufania.

