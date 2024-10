Elbląg znów stolicą tańca! Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach zaczynają się już 18 października

Od 18 do 20 października 2024 roku Elbląg stanie się centrum europejskiego tańca sportowego. Na parkiecie hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmierzą się najlepsze młodzieżowe pary taneczne, walcząc o tytuł Mistrzów Europy Młodzieży w 10 Tańcach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tanecznym, które przyciągnie do Elbląga międzynarodowe gwiazdy tańca i fanów z całego kontynentu.

Mistrzostwa Europy – święto tańca na najwyższym poziomie Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach to nie tylko prestiżowy turniej, ale prawdziwe święto tańca, które pokazuje, jak różnorodny i widowiskowy może być ten sport. Na parkiecie zobaczymy zarówno tancerzy standardowych, jak i tych specjalizujących się w tańcach latynoamerykańskich. Rumba, cha-cha, walc wiedeński czy quickstep – każda para zaprezentuje pełen wachlarz swoich umiejętności, by udowodnić, że zasługuje na miano najlepszej w Europie. W tym roku do Elbląga przyjadą najlepsze młodzieżowe pary taneczne z różnych krajów Europy. Na parkiecie zmierzą się ze sobą sportowcy, którzy od lat trenują, dążąc do perfekcji w każdym z dziesięciu tańców. Oceniać je będzie międzynarodowy zespół sędziowski, w skład którego wejdą najlepsi specjaliści z całego świata, gwarantując najwyższy poziom ocen i obiektywności. Elbląg – taneczna stolica Europy Elbląg ponownie staje się taneczną stolicą, przyciągając uwagę całego tanecznego świata. Wydarzenie to jest nie tylko niezwykle prestiżowe, ale także wysoce widowiskowe. Złożoność i różnorodność technik tanecznych, które muszą zaprezentować zawodnicy, sprawia, że każde wykonanie wzbudza emocje i zachwyt publiczności. Warto podkreślić, że konkurencja w 10 tańcach jest jedną z najtrudniejszych, ponieważ wymaga od zawodników nie tylko mistrzostwa w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, ale także umiejętności płynnego przejścia między nimi. Turniej Mistrzostw Europy Młodzieży w 10 Tańcach jest jednym z najtrudniejszych technicznie dla zawodników, ale to właśnie przez swoją złożoność i różnorodność jest niezwykle widowiskowy. Zmagania na tak wysokim poziomie zawsze dostarczają niezapomnianych emocji – podkreśla Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Tańca Sportowego. Niezapomniane widowisko dla miłośników tańca Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach to wyjątkowa okazja, aby podziwiać młodych, utalentowanych tancerzy na światowym poziomie. Fani tańca będą mogli zobaczyć, jak pasja, dyscyplina i lata treningów przekładają się na oszałamiające widowisko. Każdy taniec będzie pełen emocji, precyzji i artyzmu, a atmosfera turnieju na długo pozostanie w pamięci uczestników i widzów. Zapraszamy! Mistrzostwa Europy Młodzieży w 10 Tańcach to fantastyczna impreza, która po raz kolejny udowodni, że Elbląg zasługuje na miano tanecznej stolicy Polski. To wydarzenie to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do celebracji tańca jako sztuki i sportu. Jeśli kochasz taniec, nie możesz przegapić tego niezwykłego turnieju! Mistrzostwom Europy Młodzieży w 10 Tańcach towarzyszyć będzie Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”. Turniej znany i ceniony przez środowisko taneczne w Europie. Zawody są dofinansowane z części środków budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Organizatorami imprezy są: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Polski Związek Sportu Tanecznego i Stowarzyszenie Jantar. --- komunikat płatny ----

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu