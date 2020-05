Elbląskie kwietniki z motywem iluzji

Trwają obsady miejskich kwietników, tym razem wzory na nich ułożą się w iluzję. Elbląg ozdobi ponad 63 tysiące kwiatów, przeważały będą begonia sempenflorens, żeniszek meksykański oraz irezyna.

W tym roku kwiaty na miejskich kwietnikach zostaną ułożone w motywy iluzoryczne.

- W dzisiejszym świecie i życiu każdego człowieka występuje wiele iluzji. Zastanówmy się, więc czym jest ta iluzja? Iluzja jest to wrażenie zmysłowe o istnieniu czegoś, czego nie ma, złudzenie, urojenie. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak wiele iluzji jest wokół niego. A może woli żyć w iluzjonistycznym świecie. My, dorośli, podróżując w czasy dzieciństwa, nieustająco żyjemy w iluzji. Dba o to nasz umysł, byśmy postrzegali siebie i świat wokół nas lepiej, niż jest w istocie. Stąd pomysł na iluzję - wyjaśnia Irena Czerniejewska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na elbląskich kwietnikach gościły koty. Mieliśmy już także elementy związane z Euro 2012, ludowe wycinanki, barokowe ornamenty, superbohaterów z filmów i kreskówek, motywy miłości, symbole nawiązujące do obchodów 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz ozdoby nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.