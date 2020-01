Elblążanie ocenili pracę policjantów

18 grudnia 2019 roku wśród mieszkańców Elbląga przeprowadzono badanie ankietowe pod nazwą „Ocena pracy policjantów KMP w Elblągu w opinii społeczności lokalnej”. Elblążanie, jak co roku, mogli w tym badaniu wypowiedzieć się co do swojego odczucia na temat stanu bezpieczeństwa w mieście oraz oceny policyjnych działań. Dziś znamy już dokładne wyniki tych ankiet.

Jedno z pytań przeprowadzanej ankiety dotyczyło tego, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa elblążan. Tu na pierwszym miejscu znalazł się stan oświetlenia ulic i parkingów (34,48%), w dalszej kolejności monitoring wizyjny miejsc publicznych (25,29%) oraz widoczne patrole policyjne (22,87%). Elbląg został uznany za bezpieczny przez 72,64% respondentów. Negatywnej odpowiedzi stwierdzając, że w naszym mieście nie jest bezpiecznie, udzieliło 27,36% ankietowanych. Jako największe zagrożenie na terenie miasta elblążanie wskazali na: agresywnie zachowującą się młodzież – 20,80%, rozboje – 18,50%, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 17,93%. Najmniej bezpiecznymi miejscami w ocenie mieszkańców Elbląga okazały się: parki – 33,34%, tereny dzielnic i osiedli – 21,27% oraz ulice i chodniki – 17,70%. Pracę, podejmowane działania oraz zaufanie do elbląskich policjantów 83,68% mieszkańców oceniło na poziomie pozytywnym, natomiast 16,32% wypowiedziało się krytycznie.

Ankiety rozprowadzane były przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu na terenie siedmiu dzielnic naszego miasta: Zawada, Nad Jarem, Zatorze, Śródmieście, Stare Miasto, Zawodzie, Za Politechniką. Łącznie przepytano 870 osób.

Ankieta na temat tego, jak elblążanie oceniają pracę policjantów, jest przeprowadzana od 2003 roku. Jej wyniki trafiają do przedstawicieli samorządów oraz do mediów. Jest to swoisty barometr społeczny, z którego wskazań korzysta kierownictwo elbląskiej jednostki organizując, np. dodatkowe służby. Ankieta też ewoluuje. Pojawiają się nowe pytania dzięki, którym można poznać opinie badanych osób na temat chociażby odczuć społecznych.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg