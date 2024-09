Elblążanie wspierają powodzian. Ty też możesz pomóc!

Do tej pory, na utworzone przez elbląski samorząd specjalne subkonto, wpłacono prawie 35 tys. złotych na rzecz powodzian. Elblążanie przynoszą również do Ratusza Staromiejskiego rzeczy i produkty, które są pilnie potrzebne do usuwania skutków powodzi w sposób skuteczny i bezpieczny.

Zaznaczamy jednocześnie, że najlepszą formą pomocy gminom, które ucierpiały przez powódź, jest wsparcie finansowe. Wspieramy wówczas zarówno społeczności lokalne, jak i przedsiębiorczynie oraz przedsiębiorców z zalanych terenów. Ponadto taka forma wsparcia pozwala samorządom na szybką reakcję w przypadku zmian aktualnej listy potrzeb na danym terenie.

Przypominamy, że elbląski samorząd uruchomił specjalne subkonto, dzięki któremu można włączyć się w pomoc i wpłacać środki dla poszkodowanych w powodzi mieszkanek i mieszkańców z południa kraju. Darowizny można wpłacać na rachunek o numerze 09 1020 1811 0000 0802 0460 2571 z dopiskiem Darowizna dla powodzian. Punkt zbiórki: Ratusz Staromiejski (ul. Stary Rynek 25), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00.

Lista potrzeb naszej zbiórki rzeczowej została ustalona z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, który został wyznaczony przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego do koordynowania akcji pomocowej w województwie.

Prosimy państwa o przygotowanie i dostarczanie następujących darów, z uprzejmą prośbą, aby były to rzeczy nowe: silne środki czystości do sprzątania; środki odkażające, żele antybakteryjne, płyny do mycia rąk, preparaty do dezynfekcji powierzchni, preparaty do dezynfekcji urządzeń sanitarnych, preparaty do dezynfekcji, roztwory wybielacza (chloru) i inne środki odkażające, rękawice nylonowe i gumowe, rękawice robocze, latarki z bateriami, powerbanki (naładowane) i baterie, podstawowe środki opatrunkowe;, środki higieny osobistej, artykuły chemii gospodarczej, agregaty, łopaty, miotły, taczki, szpadle i inne narzędzia do sprzątania, osuszacze lub inne urządzenia pochłaniające wilgoć i pompy do przepompowywania wody, pampersy dla dorosłych.

Przedmioty i produkty spoza listy nie będą przyjmowane.