Elblążanin w kadrze Polski na Mistrzostwa Świata Fryzjerstwa Artystycznego

22-letni elblążanin Dawid Kozłowski został powołany do narodowej kadry fryzjerskiej i będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego, które odbędą się we wrześniu w Paryżu. - Jestem dumny i dam z siebie wszystko - zapowiada Dawid.

Dawid Kozłowski już we wrześniu stanie w szranki z fryzjerami z całego świata i powalczy o złoty medal na Hairworld 2020 w Paryżu, czyli Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego.- Będę reprezentował Polskę i Elbląg. Jestem ogromnie dumny, że wystąpię z orzełkiem na piersi. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, 110 procent i więcej - zapowiada Dawid.

Pasja Dawida do fryzjerstwa zrodziła się już w dzieciństwie. - Zawsze mnie ono interesowało. Już jako młody chłopak eksperymentowałem ze swoimi włosami. Gdy kupiłem pierwszy fryzjerski sprzęt, strzygłem kolegów. No cóż, pierwsi klienci nie do końca byli może zadowoleni z fryzur....Jednak dzisiaj niektórzy z nich to moi stali klienci – mówi z uśmiechem Dawid.

Dawid specjalizuje się barberstwie. - To trudna fryzjerska działka, chociaż, gdy ktoś patrzy na moją pracę z boku, to mógłby pomyśleć, że tak nie jest. Barberstwo wymaga jednak ogromnej precyzji oraz skupienia – mówi Dawid.

Podkreśla, że zawsze stara się tak wykonać swoją pracę, by od schodzącego z fotela klienta usłyszeć: o to mi chodziło, to jest właśnie to.

- To nie jest tylko obcięcie włosów. Przecież tu chodzi o wizerunek człowiek, dobra fryzura to niejako nasza wizytówka. Największą satysfakcją dla mnie zawsze jest zadowolenie klienta – mówi Dawid.

Do kadry Polski, która będzie reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach w Paryżu nominację dostało tylko 25 osób, Dawid jako jedyny z Elbląga. - Na mistrzostwach świata wystartuję w kategorii stylizacja męska oraz wycinanie wzorków. Plan już mam, ale zdradzić go nie mogę, aby nikt nie skopiował mojej pracy. Ona ma być od a do z autorska, na jej wykonie będę miał zaledwie pół godziny. Nominacja do kadry Polski jest dla mnie wielkim osiągnięciem. Cieszę się, że ktoś docenił moją pasję i umiejętności, że dostrzeżono we mnie potencjał – mówi Dawid.

W poprzedniej edycji Hairworld wystartowali fryzjerzy z 50 krajów. Konkurencja będzie więc duża.

- Poprzeczkę stawiam sobie wysoko, jadę, żeby wygrać. Przygotowywać będę się pod okiem mojego trenera Piotra Karczewskiego oraz czterokrotnego mistrza świata Andrzeja Matrackiego, którzy są dla mnie wzorami w tym zawodzie – mówi Dawid.

Dawid nie ukrywa, że łatwiej byłoby mu spełnić marzenia o złotym medalu na mistrzostwach świata z pomocą sponsorów.

- Przygotowania oraz udział w mistrzostwach to również duże koszty. Jednak jest to moje wielkie marzenie i wierzę w to, że znajdą się osoby lub firmy, które zdecydują się mnie wesprzeć – mówi Dawid.

Dawid Kozłowski na co dzień pracuje w elbląskim salonie Stylista.