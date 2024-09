Elblążanka w Kłodzku: "To zostanie ze mną na zawsze"

(fot. Czytelniczka)

- Jestem pokoleniem urodzonym w czasach pokoju. Nigdy nie doświadczyłam kataklizmu czy wojny, znam ją jedynie z opowiadań. To co dziś zobaczyłam w Kotlinie Kłodzkiej zostanie ze mną na zawsze – pisze pani Kasia, elblążanka, która jest na miejscu kataklizmu. Apeluje do wszystkich elblążan o pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami powodzi. Zobacz zdjęcia.