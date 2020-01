Ewakuacja Centrum Handlowego Ogrody

Dziś (26 stycznia) około godz. 20 w CH Ogrody włączył się alarm pożarowy i przeprowadzono ewakuację. Na szczęście zagrożenia pożarowego nie było, doszło do awarii instalacji chłodniczej. Po około 30 minutach pracownicy i klienci mogli wrócić do sklepów.

W sklepie Carrefour włączyła się czujka przeciwpożarowa. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej i przeprowadzono ewakuację pracowników i klientów CH Ogrody.

- Doszło do awarii instalacji chłodniczej i wycieku substancji chłodzącej, co uruchomiło optyczną czujkę dymu. Substancja ta nie jest szkodliwa dla zdrowia, nie jest trująca, ani palna. Zagrożenia pożarowego nie było, sytuacja jest opanowana – mówi dowodzący akcją strażaków.

Po około 30 minutach wszyscy klienci i pracownicy mogli bezpiecznie wrócić do środka.