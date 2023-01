F-35 w obiektywie

Jeden z elbląskich spotterów udostępnił nam zdjęcia holenderskich F-35A Lightning II, które niedawno wylądowały w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Osiem samolotów będzie pełniło tam służbę w ramach misji Baltic Air Policing/AirShielding.

Dla lotniska w Królewie Malborskim jest to historyczna misja, nigdy wcześniej te nowoczesne samoloty tam nie bazowały. Wcześniej gościły tu m.in. włoskie Eurofightery oraz F-16 z różnych państw. Co ciekawe F-35 będą dzielić to lotnisko z ostatnimi już samolotami MIG-29 jakie znajdują się na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych. Być może będą wykorzystywane w programie szkolenia, jaki zaplanowali Holendrzy.

Air Shielding to operacja mająca na celu koordynację działań lotnictwa sił powietrznych i naziemnej obrony powietrznej krajów sojuszniczych w celu obrony wschodniej flanki NATO. W jej ramach utrzymywana jest gotowość bojowa samolotów myśliwskich do szybkiego reagowania na wypadek ewentualnego naruszenia przestrzeni powietrznej któregoś z nadbałtyckich krajów od Estonii po Polskę. Misja Baltic Air Policing/AirShielding podlega wielonarodowemu dowództwu sił powietrznych NATO w niemieckim Uedem.