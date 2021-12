Fala podwyżek dla samorządowców. Elbląg zdecydował dzisiaj

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast a także starostowie i marszałkowie otrzymują nawet do 100 procent podwyżki swojego wynagrodzenia. Wzrastają też diety radnych wszystkich szczebli. Decyzje zapadają na sesjach poszczególnych rad gmin, powiatów i sejmików, które nie mają wyjścia - muszą wprowadzać podwyżki, bo tak stanowi ustawa uchwalona przez parlament. Jedyne, co zależy od radnych, to skala tych podwyżek.

W 2018 roku parlament obniżył pensje wójtom, burmistrzom, starostom i marszałkom o 20 procent. Teraz zrewanżował się z nawiązką.

- Najpierw w nowelizacji z 17 września 2021 r. ustawy o pracownikach samorządowych podniesiono z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Kolejny krok zrobiła Rada Ministrów, która w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 r. podniosła uposażenia samorządowców o 60 proc. I co ważne, ten wzrost ma nastąpić dla zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. Wraz z dużą podwyżką dla włodarzy w rozporządzeniu przewidziano także spore podwyższenie zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli skarbników i zastępców włodarzy – informuje „Gazeta Prawna”.

Projekty uchwał w tej sprawie muszą przygotować poszczególne rady gmin, powiatów czy sejmiki. Nie mogę ich nie wprowadzić w życie. Jedynym, na co mają wpływ, jest wskaźnik podwyżki. Radni mają tak naprawdę do wyboru jedynie, czy podwyższyć pensje włodarzowi miasta, gminy czy powiatu do 80 procent maksymalnego wynagrodzenia na tym stanowisku (a to ustawowe minimum) czy do 100 procent. Podobnie jest z dietami radnych – czy podnieść do maksymalnego czy do minimalnego wskaźnika ustalonego w ustawie. Wiele samorządów w naszym regionie ma już sesję z podwyżkami za sobą. I tak (wszystkie kwoty brutto):

Elbląg

Dzisiaj na sesj Rady Miejskiej przegłosowano nowe wynagrodzenie dla prezydenta Witolda Wróblewskiego i wysokość diet radnych. Za podwyżką dla prezydenta zagłosowały 23 osoby, przeciw Bogusław Tołwiński (25. mandat w radzie jest wolny po powołania Piotr Opaczewskiego na wicewojewodę). Za podwyżką diet radnych głosowały 22 osoby, wstrzymali się Monika Dwojakowska i Bogusław Tołwiński.

Prezydent Witold Wróblewski będzie zarabiał (podwyżka wejdzie w życie licząc od 1 sierpnia) 18 486 zł brutto (dotychczas 10 230 zł brutto). Zanim podjęto uchwałę, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk wychwalał osiągnięcia prezydenta.

- Prezydent dba o rozwój miasta, pozyskuje środki krajowe i unijne na inwestycje, zmniejsza zadłużenie miasta. Pełni ten urząd kolejną kadencję, co oznacza, że mieszkańcy mu ufają. Od ponad 30 lat pracuje na rzecz samorządu - mówił przewodniczący Czyżyk. - Konsekwentnie działa na rzecz rozwoju miasta i regionu, aktywnie współpracując z gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Elbląga. Jak zauważono w strategii rozwoju województwa 2030, MOF Elbląg jest liderem w zakresie skuteczności przyciągania środków z Unii Europejskiej. Alokacja przyznanych dla związku ZIT-Bis Elblag w perspektywie finansowej 2014-2020 w wysokości 180 mln zł została praktycznie w całości wykorzystana. Zaznaczyć trzeba także, że od 2015 roku dzięki staraniom pana prezydenta Witolda Wróblewskiego dług miasta spadł z 366,9 mln zł do 299 mln zł na 30 listopada 2021 r. - mówił przewodniczący Czyżyk.

Radny Paweł Fedorczyk, który jest radcą prawnym, przed głosowaniem dodał, że RM nie ma wyjścia i musi podwyżkę wynagrodzenia uchwalić i to w co namniej takiej wysokości.

- Proszę pamiętać, że ustawodawca tak wprowadził te przepisy, że nasza uchwała nie wprowadza dużych zmian w stosunku do tego, co jest w ustawie. Co się stanie, jeśli uchwały nie podejmiemy, by teoretycznie "nikt nie wynił" radnych za to, że podejmują uchwałę? Rada jest wtedy w bezczynności i powoduje to określone rozszczenie, więc tak naprawdę podjęcie uchwały jest niezbędne z punktu widzenia prawa, nawet nie naszego widzimisię - tłumaczył radny.

Ustawa zobowiązała też radnych do określenia nowych stawek diet w Radzie Miejskiej. Zgodnie z projektem dzisiaj przegłosowanym, dieta szeregowego radnego będzie wynosić 1789 zł (to 96 procent tak zwanej kwoty bazowej, określonej ustawą), wiceprzewodniczącego komisji stałych - 2165 zł, przewodniczącego komisji stałych i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu - 2988 zł, a dieta przewodniczącego RM - 3883 zł.

Pasłęk

Podwyżkę dla burmistrza Pasłęka Wiesława Śniecikowskiego radni przegłosowali na sesji 26 listopada. W sumie burmistrz (licząc od 1 sierpnia 2021) będzie zarabiał miesięcznie 18 588 zł brutto (dotychczas 10 620 zł brutto). Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze (10 tys. zł), dodatek funkcyjny (2760 zł), dodatek za wieloletnią pracę (2000 zł), dodatek specjalny (3828 zł). Głosowanie nad podwyżkami diet radnych odbędzie się na sesji zaplanowanej na 21 grudnia.

Powiat elbląski

Wynagrodzenie zasadnicze starosty elbląskiego Macieja Romanowskiego po podwyżce będzie wynosiło 10.250 zł (dotychczas było to 4.700 zł), dodatek funkcyjny 3.150 zł (dotychczas 1900 zł), dodatek specjalny 4.020 zł (dotychczas 2.640 zł). Staroście przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowe. Radni powiatu elbląskiego podjęli stosowną uchwałę w tej sprawie 26 listopada, ma ona moc obowiązującą od 1 sierpnia. Wzrosły też diety samych radnych powiatu elbląskiego.

Tolkmicko

Burmistrz Tolkmicka Magdalena Dalman po podwyżce będzie miała wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8.200 zł (wcześniej 5.200), jej dodatek funkcyjny wyniesie 2520 zł, otrzymuje ona także dodatek specjalny w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę 3216 zł. Burmistrz przysługują również dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Uchwałę w tej podjęli radni Tolkmicka 25 listopada, z mocą obowiązującą od 1 listopada. Wzrosną również wynagrodzenia tolkmickich radnych.

- Wysokość maksymalnej wysokości diety radnego zgodnie z§3 ust. 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 50 procent maksymalnej wysokości diety i w przypadku podjętej uchwały nie przekracza - poinformował nas Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Maksymalna wysokość diet radnych w gminach do 15 tys. mieszkańców, dopuszczona przez przepisy, to 1342,07 zł.

Braniewo

Więcej zarabiał będzie również burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki oraz radni tego miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęto 24 listopada. Jego wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 9930 zł, do tego dodatek funkcyjny 3250 zł, dodatek specjalny w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie oraz dodatek za wieloletnią pracę. Uchwała podjęta w tej sprawie ma moc obowiązującą od 1 sierpnia. Wzrosną też diety braniewskich radnych. Po podwyżce maksymalna wysokość diety miesięcznej radnego Rady Miejskiej w Braniewie wynosi 33 procent kwoty bazowej, w przypadku przewodniczącego Rady Miejskiej w Braniewie jest to 69 procent kwoty bazowej, a jego zastępcy i przewodniczących komisji stałych 40 procent kwoty bazowej. Dodajmy, że maksymalna kwota diety to w przypadku gmin liczących od 15 do 100 tys. zł mieszkańców - 2013,10 zł.

Markusy

Podwyżkę otrzymała też już wójt gminy Markusy Dorota Wielesik. 23 listopada radni uchwalili, że jej wynagrodzenie od listopada 2021 r. będzie wynosić w sumie 19 470 zł brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze 10250 zł, dodatek funkcyjny - 3150 zł, dodatek specjalny - 4020 zł i dodatek stażowy - 2050 zł).

Malbork

Marek Charzewski, burmistrz Malborka, zamiast 9150 zł brutto będzie teraz zarabiał 16 156 zł brutto. - Na moje konto co miesiąc wpływało 6257,93 zł. To bardzo dobre wynagrodzenie, w które w całości zapewnia potrzeby życiowe moje i mojej rodziny. Nie są mi potrzebne dodatkowe środki - stwierdził.

Zapowiedział, że wszystkie dodatkowe pieniądze, będzie przeznaczał na promocję miasta oraz na działania związane ze wsparciem dzieci i młodzieży. Mają trafić trafić wkrótce na Szlachetną Paczkę, gdzie jest wolontariuszem. Będzie promował wiele wydarzeń, między innymi szczepienia, wspomoże Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - informuje portal Życie Pomorza.

Sztutowo

O podwyżkę diet zawnioskowali również radni Sztutowa. Jednak oni powołali się na rosnące koszty związane z dojazdami do urzędu na obrady. Tylko że posiedzenia rady są zdalne, a niektórzy wnioskodawcy nawet nie mają prawa jazdy. Podwyżki ostatecznie zostały przegłosowane (obecnie będzie to 200 zł za posiedzenie, wcześniej było 140 zł) po tym jak radni zmienili uzasadnienie. Powołali się na wzrost kosztów zakupu materiałów do drukowania – informuje portal www.tvn24.pl