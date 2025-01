Ferie w mieście - skorzystaj z otwartych zajęć!

Rozpoczęły się zimowe ferie. W Elblągu w ciągu dwóch tygodni 700 uczniów skorzysta z półzimowisk, które odbędą się w sześciu szkołach. Miejskie instytucje, kluby sportowe i stowarzyszenia przygotowały szereg zajęć, w których udział w wielu przypadkach jest bezpłatny.

Bezpłatne ferie z MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do aktywnego spędzenia czasu podczas ferii zimowych. Dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta przygotowaliśmy atrakcje, podczas których z pewnością nie będą się nudzić. Nie zabraknie również nowości. Z bezpłatnych zabaw będzie można skorzystać zarówno w Hali Sportowo-Widowiskowej, Krytej Pływalni, na Lodowisku Helena, Torze Kalbar oraz w hali Atletikon. Sprawdź szczegółowy harmonogram.

Halowe atrakcje

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 trenerzy z elbląskich klubów sportowych poprowadzą ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, judo i tenisa stołowego. Będzie również okazja do spróbowania swoich sił w kickboxingu. Ponadto odbędą się zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzone przez Straż Pożarną. Zapraszamy również na sportowe zajęcia z boksu w Hali Sportowej Atletikon przy ul. Agrykola 8 prowadzone przez KSW Tygrys.

Muzycznie, skocznie i rekreacyjnie na Lodowisku Helena

Podczas dwóch tygodni ferii dzieci i młodzież będą mieli okazję do bezpłatnego skorzystania z tafli Lodowiska Helena od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 i 13:10. Ślizgawkom będą towarzyszyły rozmaite gry i zabawy na lodzie. Wejście dla grup zorganizowanych będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji (telefonicznie 55 625-63-15 lub mailowo olga.samplawska@mosir.elblag.eu) i opłaceniu ślizgawki. W sali fitness krytego lodowiska odbędzie się Zumba Kids (środy godz. 11:30).

Sporty wodne i strzelanie

W Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 na najmłodszych będą czekały zajęcia rekreacyjne w wodzie. Wejścia rozpoczynają się od poniedziałku do piątku o 10:00 (klasy II-IV) i 11:00 (V-VIII). Ponadto będzie możliwość sprawdzenia swojej celności – dwa razy w tygodniu odbędą się zajęcia pod okiem instruktora na strzelnicy KS Orzeł (poniedziałki i czwartki o 12:00).

Łyżwy na Kalbarze

Bezpłatnie będzie można skorzystać z Toru Łyżwiarskiego Kalbar. To dobra okazja na spędzenie czasu na świeżym powietrzu podczas 1,5 godzinnej ślizgawki. Sesje zaplanowane są od poniedziałku do piątku na godzinę 14:30. Na miejscu można również wypożyczyć łyżwy z wypożyczalni, którą prowadzi Klub Sportowy Orzeł w cenie 10 zł za parę. Wejście dla grup zorganizowanych będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji (telefonicznie 55 625-63-15 lub mailowo olga.samplawska@mosir.elblag.eu) i opłaceniu ślizgawki.

Nowości

Zajęcia koszykarskie dla dzieci i młodzieży poprowadzą trenerzy z Energa Basketball Elbląg. Spotkania odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności koszykarskie, biorąc udział w dynamicznych treningach i rywalizacjach. Nowością również są zajęcia ze squash’a, które odbędą się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135. Ponadto po krótkiej przerwie powracają techniki survivalowe w Bażantarni. Zajęcia poprowadzi doświadczony instruktor, który w praktyczny sposób przekaże niezbędną wiedzę, a także zapewni niezapomniane przygody na świeżym powietrzu.

Pozostałe aktywności

Oprócz bezpłatnych zajęć w ramach ferii zapraszamy na Dolinkę. Podczas ferii powrócą Dmuchane Tory Przeszkód, które będzie można pokonywać codziennie, od 27 stycznia do 7 lutego. Wejście na tory w ramach biletu wstępu na basen. Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka czynne jest codziennie od 6:00 do 22:00.

Również na Lodowisku Helena i Torze Kalbar będą odbywały się płatne ślizgawki – popołudniami

i w weekendy, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Tor Kalbar od poniedziałku do piątku o godzinie 16:30 i 18:30, w soboty 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30, a w niedzielę na 10:00, 12:00, 14:00, 16:30 i 18:30. Lodowisko Helena od poniedziałku do piątku godz. 18:00 i 19:00, a w weekendy na 13:10, 14:20, 15:30, i 16:40.

Ferie w MDK

Młodzieżowy Dom Kultury przygotował szeroki wachlarz zajęć dla dzieci i młodzieży, które obywać się będą w dwóch budynkach: przy ulicy Warszawskiej 51 i przy ulicy Bema 37.

Wśród propozycji znaleźć można: zajęcia plastyczne, wokalne, teatralne, muzyczno – instrumentalne. Nie zabraknie nauki języka angielskiego i hiszpańskiego, tańców, zajęć kreatywnych, łamigłówek, czy gier planszowych. Swoich sił będzie można spróbować podczas lekcji gry na gitarze, perkusji, saksofonie, trąbce czy pianinie. Zajęcia zostaną urozmaicone konkursami plastycznymi, wiedzy

o instrumentach i muzyce, tanecznymi i wokalnymi, występami na scenie z przygotowanym feryjnym repertuarem.

Zajęcia w MDK są bezpłatne. Karta zgłoszeniowa, plan zajęć oraz regulamin organizowanych ferii zostały umieszczone są na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

Ferie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym

W pierwszym i drugim tygodniu ferii MOS zaprasza na spotkania w formie zajęć dochodzeniowych

z piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, judo, lekkiej atletyki, MTB, karate.

Ferie w Muzeum – czas pełen historii, zabawy i kreatywności

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza dzieci wraz z opiekunem oraz grupy zorganizowane na niezapomniane ferie zimowe, które odbędą się w dniach 28.01.2025 -07.02.2025. Przygotowaliśmy różnorodne zajęcia, które łączą edukacje z zabawą i twórczością. To wyjątkowa okazja, aby w przyjaznej atmosferze odkrywać historię, poznawać dawne tradycje czy rozwijać swoje pasje artystyczne.

Harmonogram zajęć:

I tydzień ferii: (godz.10.00-13.00)

28.01.2025 – Hnefatafl – poznajmy ulubioną grę wikingów

29.01.2025 – Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

30.01.2025 – W krainie elbląskich legend

31.01.2025 – Jak brzmi burczybas

II tydzień ferii: (godz.10.00-13.00)

04.02.2025 – Hnefatafl – poznajmy ulubioną grę wikingów

05.02.2025 – Warsztaty historyczne „Poznaj historię swojego miasta – karnawał 120 lat temu”

06.02.2025 – W krainie elbląskich legend

07.02.2025 - Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

Opis warsztatów:

Hnefatafl - strategiczna gra wikingów

Poznamy ulubioną grę wikingów, która nie była tylko grą, ale także formą treningu strategicznego, rozwijającą zdolność przewidywania ruchów przeciwnika.

Warsztaty lepienia z gliny „Twórcze podróże od gliny do białego złota”

Jest to inspirujące spotkanie z rzemiosłem artystycznym, podczas których uczestnicy poznają podstawy pracy z gliną. W trakcie zajęć stworzymy własne formy. To idealna okazja, by rozwijać kreatywność, wyciszyć się i doświadczyć przemiany surowego materiału w Twoje własne dzieło.

W krainie elbląskich legend

Podczas warsztatów porozmawiamy o tym, czym jest legenda i jakie legendy uczestnicy znają. Przypomnimy legendę o Piekarczyku i spróbujemy ustalić czy taka historia w ogóle mogła się zdarzyć. Poznamy historię istnienia bramy targowej i średniowiecznych fortyfikacji, a także prześledzimy przebieg ataku Krzyżaków na Elbląg w 1521 roku. Ustalimy też, gdzie obecnie znajdują się figury Piekarczyków i naniesiemy je na plan Starego Miasta. Poznamy też inne legendy związane z Elblągiem.

Jak brzmi burczybas? – instrumenty ludowe na Żuławach.

Porozmawiamy o tym skąd wzięła się muzyka i jakie były pierwsze instrumenty. Uczestnicy dowiedzą się, których instrumentów używali ludowi grajkowie i na jakie grupy można te instrumenty podzielić. Posłuchamy brzmienia poszczególnych instrumentów i poznamy sposób ich wykonania. Na końcu uczestnicy warsztatów własnoręcznie stworzą miniaturowe burczybasy i spróbują na nich zagrać.

Warsztaty historyczne „Poznaj historię swojego miasta – karnawał 120 lat temu”

Warsztaty to podróż w czasie, która przeniesie uczestników w klimat karnawałowych zabaw sprzed ponad wieku. W trakcie spotkania poznasz dawne zwyczaje związane z karnawałem. To niepowtarzalna okazja, aby ożywić historię i poczuć ducha dawnego świętowania.

Wszystkie aktywności będą odbywać się w godzinach 10:00 - 13:00, koszt zajęć to 20 zł. Zapraszamy do zapisów na zajęcia pod numerem telefonu: 55 232 72 73 wew. 24 oraz zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na stronie internetowej https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/. Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ferie dla dzieci z biblioteką

Zapraszamy do spędzenia ferii zimowych w Bibliotece Elbląskiej. Na ten czas przygotowaliśmy pełen kreatywnych aktywności i niezwykłych przygód program zajęć dla dzieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Na większość zajęć obowiązują zapisy.

Grafik zajęć:

25 stycznia (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Kraina Buka w Bulaju: spotkanie z przyrodą dla najmłodszych (wiek: dzieci 2-6 lat)

W trakcie spotkania: zabawy przyrodniczymi klockami i grami, wykonanie pracy plastycznej.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

27 stycznia (poniedziałek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Lego Konstrukcje (wiek: 7+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Za dużo zimowych zabaw” Kate Hudson i „Hotel Zimowych snów” Thomasa Krügera. Uczestnicy wykorzystają klocki Lego do stworzenia zimowych budowli.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

27 stycznia (poniedziałek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Warsztaty drukarskie (wiek: 8-12 lat)

Warsztaty stanowią niepowtarzalną okazję, aby poznać tajniki tradycyjnych technik drukarskich oraz wybrać się w podróż do epoki, w której druk był prawdziwą sztuką. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość wykonania własnego wydruku na replice przełomowej prasy autorstwa Jana Gutenberga oraz na innych unikatowych maszynach drukarskich, takich jak prasa korektorska, graficzna czy prasa typu Boston. Część praktyczna zostanie poprzedzona krótką prelekcją na temat historii i istoty wynalazku druku oraz innych aspektów sztuki drukarskiej. Zapisy: (55) 625 60 32

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Ferie z szydełkiem i włóczką (wiek: 7+)



Uczestnicy poznają podstawowe sploty szydełkowe i dowiedzą się, co można wyczarować z włóczki. Na zajęcia należy przynieść własne szydełko! Zapisy: (55) 611 00 66

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – Zimowa Kraina (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, ciekawostki o zwierzętach polarnych, zadania na tablicy interaktywnej, puzzle, zabawy ruchowe, praca plastyczna: zwierzęta polarne 3D.Zapisy: (55) 625 60 90/91

28 stycznia (wtorek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 – Czy jelenie zapadają w sen zimowy? (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Las zimą”.Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

28 stycznia (wtorek), godz. 11:00-14:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ferie

z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

28 stycznia (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela

i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

29 stycznia (środa), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Warsztaty krawieckie (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane książką „Yeti” Evy Susso. Jak wygląda Yeti, tego nikt do końca nie wie, ale

w trakcie zajęć uczestnicy stworzą własne projekty i uszyją zimowe stwory.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

29 stycznia (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela

i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

30 stycznia (czwartek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Wokół Słońca. Nasze miejsce

w kosmosie: warsztaty kosmiczne dla dzieci (wiek: 6-10 lat) Zapisy: (55) 625 60 32

30 stycznia (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – Mocarne dinozaury (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, układanie puzzli, poszukiwanie dinozaurów, zadania na tablicy interaktywnej, ciekawostki o dinozaurach, zabawy ruchowe, praca plastyczna: dinozaury z masy piankowej. Zapisy: (55) 625 60 90/91

30 stycznia (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Zimowa moda, zimowe aktywności (wiek: 6+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Zima Toli” Anny Włodarkiewicz oraz „Staś Pętelka. Ferie w lesie” Barbary Supeł. Uczestnicy porozmawiają o zimowych zabawach, odpowiednim ubiorze i zasadach bezpieczeństwa.

Zapisy: (55) 611 00 66

30 stycznia (czwartek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 – Najlepsza ptasia restauracja (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Obrazki wyczarowane z soli i kleju” Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

31 stycznia (piątek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Malowanie na koszulkach (wiek: 7+)

Uczestnicy przy użyciu farb stworzą niezwykłe malowidła na koszulkach. Inspiracją do zajęć będzie książka „Tańczące światła” Yuval Zommer. Na zajęcia należy przynieść jednokolorowy t-shirt!

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

31 stycznia (piątek), godz. 17:00-20:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ferie

z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

1 lutego (sobota), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Skrzynia pełna tajemnic: o skałach, minerałach i skamieniałościach (wiek: 7+)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Radosław Żbikowski opowiada o skałach i minerałach”. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać skały, minerały i skamieniałości oraz poznają różne geologiczne ciekawostki.

Zapisy: (55) 611 00 66

1 lutego (sobota), godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ja też potrafię (wiek: 6-12 lat)

Uczestnicy będą lepić z modeliny: breloki, wisiorki, zawieszki. Zapisy: tel. (55) 625 60 95

3 lutego (poniedziałek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Zabawy

z Lego (wiek: 7+)

Tematem budowli z Lego będzie „Mój wymarzony dom przyszłości”. Uczestnicy zastanowią się jak będzie wyglądać architektura przyszłości. Zapisy: (55) 611 00 66

4 lutego (wtorek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Dinozaury w Elkamerze (wiek: 6-10 lat)

Będzie to kolejna edycja popularnych i bardzo lubianych przez dzieci warsztatów poświęconych dinozaurom i innym prehistorycznym stworom. W ramach zajęć przewidziano wiele atrakcji, w tym m.in.: paleontologiczne wykopaliska, nauka rysowania dinozaurów; niezwykłe ciekawostki

o dinozaurach; czytanie wrażeniowe książki z wycięciami o dinozaurach; zabawa w detektywów

i poszukiwanie dinozaurów skrytych w zakamarkach Elkamery. Obecność rodzica/opiekuna obowiązkowa.

Zapisy: (55) 625 60 32

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Pierwszy śnieg (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane przygodami Kubusia Puchatka i jego przyjaciół z książki Alana Alexandra Milne’a. Podczas zajęć uczestnicy przeniosą się do Stumilowego Lasu i będą odkrywać magię zimy, tworząc papierowe witraże.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – zGRAna Lokomotywa (wiek: 6+)

W programie: gry planszowe i interaktywne, kolorowanki, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

4 lutego (wtorek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 – Zimowi łowcy prawdziwych skarbów (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „Pejzaże malowane woskiem”.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

4 lutego (wtorek), godz. 11:00-14:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

4 lutego (wtorek), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

5 lutego (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Mieszać – lepić – tworzyć: sztuka z masy solnej (wiek: 6+)

Podczas zajęć z wykorzystaniem masy solnej uczestnicy stworzą małe dzieła sztuki według własnych projektów (ozdoby, zawieszki, obrazki itp.).

Zapisy: (55) 611 00 66

5 lutego (środa), godz. 12:00, Filia biblioteczna nr 6, ul. Słoneczna 29-31 – Zimowa biblioteka: czytam-maluję-zgaduję-poznaję (wiek: 6-12 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książki: „Anaruk chłopiec z Grenlandii” Czesława Centkiewicza, „Nela i polarne zwierzęta”. W trakcie zajęć: elementy pedagogiki zabawy, warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność plastyczną u dziecka, quizy, zagadki, gry planszowe, budowanie z klocków, puzzle.

Zapisy: (55) 625 60 80/81

6 lutego (czwartek), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Święto Lodu (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane opowiadaniem Tove Jansson „Muminek i Święto Lodu”. Uczestnicy przeniosą się do bajkowej krainy i stworzą piękną, zimową scenografię.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

6 lutego (czwartek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Zimowe czytanie (wiek: 5-9 lat)

W trakcie zajęć uczestnicy wyruszą w fascynującą podróż na daleką północ, by przeżyć niezwykłe przygody wspólnie z niedźwiedziami polarnymi. Odkryją tajemnice lodowej krainy poprzez czytanie wrażeniowe książek tj. „Śnieżny miś” czy „Gdzie się podział czwartek?”. Będą też interaktywne zabawy, stymulacja polisensoryczna i wspólne odkrywanie świata Arktyki. Zajęcia, łączące naukę i zabawę mają za zadanie rozbudzić wyobraźnię i wrażliwość na przyrodę.

Zapisy: (55) 625 60 32

6 lutego (czwartek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – Walentynkowe historie (wiek: 6+)

W programie: głośne czytanie, układanie puzzli, zabawy ruchowe, zadania na tablicy interaktywnej, praca plastyczna: biżuteria z gliny samoutwardzalnej i makaronu.

Zapisy: (55) 625 60 90/91

6 lutego (czwartek), godz. 11:00, Filia biblioteczna nr 3, al. J. Piłsudskiego 17 – Przybysze z dalekiej północy (wiek: 6-9 lat)

Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Przewodnik prawdziwych tropicieli: Zima” Adama Wajraka. Uczestnicy zapoznają się z ciekawostkami przyrodniczymi zachodzącymi zimą w przyrodzie i wykonają pracę plastyczną pt. „W krainie wiecznego lodu”.

Więcej informacji: (55) 625 60 85/86

7 lutego (piątek), godz. 10:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – Mały archeolog (wiek: 7-12 lat)

Zajęcia to wyjątkowa okazja, aby młodzi uczestnicy wcielili się w rolę badacza historii i poznali fascynujący świat ukryty pod powierzchnią ziemi. Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog i przekonają się, że ta profesja to coś więcej niż tylko wykopaliska, zajrzą za kulisy tej niezwykłej pracy, poznając tajniki jej metod i narzędzi. Każdy uczestnik będzie miał okazję zobaczyć, jak wygląda stanowisko archeologiczne i nauczyć się identyfikować odkryte znaleziska, pozna również zasady stratygrafii, czyli umiejętności “czytania” warstw ziemi, dzięki którym archeolodzy odtwarzają wydarzenia sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Wspólnie obalimy też popularne mity o archeologii, dowiadując się, dlaczego praca archeologa nie przypomina przygód Indiany Jonesa i dlaczego nie zajmuje się… dinozaurami. Zajęcia poprowadzi Iza Drozdowska – doświadczona archeolożka z pasją do dzielenia się wiedzą i inspirowania młodych odkrywców. Dzięki jej zaangażowaniu każde dziecko poczuje się jak prawdziwy badacz historii, uczestnicząc w wyjątkowej zabawie, która łączy naukę i przygodę.

Zapisy: (55) 625 60 32

7 lutego (piątek), godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16-22 – Praca detektywa (wiek: 7+)

Podczas zajęć uczestnicy będą rozwiązywali detektywistyczne zagadki oraz tworzyli rysopisy podejrzanych. Zajęcia odbędą się w oparciu o książkę „Pamiętnik detektywa” Marcina Widmarka.

Zapisy: (55) 611 00 66

7 lutego (piątek), godz. 11:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ja też potrafię (wiek: 6-12 lat)

Uczestnicy wykonają serca techniką decoupage.

Zapisy: tel. (55) 625 60 95

8 lutego (sobota), godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Śnieżny bal (wiek: 7+)

Zajęcia będą inspirowane książką „Zima w Jeżynowym Grodzie” Jill Barklem. Podczas zajęć uczestnicy wykonają maski karnawałowe.

Zapisy: tel. (55) 625 60 23

8 lutego (sobota), godz. 11:00-15:00, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Ferie z planszówkami

Do dyspozycji graczy jest około trzystu gier planszowych.

Więcej informacji: tel. (55) 625 60 95

Program zajęć dla młodzieży można znaleźć na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Ferie w CS Galeria EL

Kiedy: 27 – 31 stycznia 2025 roku

Godzina: 12.00 – 13.30

Dzieci w wieku 7 – 12 lat uczęszczające do szkoły podstawowej

Podczas pięciu dni warsztatów zajrzymy w różne kąty Galerii EL. Będziemy rozmawiać o sztuce, oglądać sztukę, a także robić sztukę.

DZIEŃ PIERWSZY: (nie)zwykły przedmiot

W poniedziałek dowiemy się, co podkusiło Andego Warhola do stworzenia serii dzieł z zupą pomidorową i jak zainspirowało to kolejne pokolenia artystów. Następnie, z pomocą prostej techniki graficznej, spróbujemy zamienić zwykły przedmiot w kultowy.

DZIEŃ DRUGI: niepokorne rzeźby

Piankowe rurki, gipsowe bandaże i kilometry drutu. Oto kilka składników, z których wyczarujemy zakręcone rzeźby.

DZIEŃ TRZECI: polowanie na abstrakcję

Najpierw dopracujemy nasze rzeźby do perfekcji. Potem wybierzemy się na foto-spacer po galerii. Przejrzymy zdjęcia, dokonamy ich selekcji i z pomocą rzutnika… (tu tekst celowo się urywa, aby podkręcić nastrój tajemniczości).

DZIEŃ CZWARTY: ćwiczenia z wyobraźni

Dokończymy nasze tajemnicze sprawy z dnia poprzedniego, złapiemy oddech dzięki art-kalamburom, a następnie weźmiemy pod lupę XVII-wieczne obrazy holenderskie ukazujące zimowe harce i sprawdzimy, dokąd zaprowadzi to nas podczas tworzenia pocztówek z zimowego Elbląga.

DZIEŃ PIĄTY: akcja licytacja

Otwieramy art-manufakturę! Oto przed nami: puzzle z unikatowym dziełem sztuki, szybki portrecik w ozdobnej ramie i do końca nie wiadomo co, ale miło się na to patrzy. Wszystko to dostępne na wyciągnięcie ręki, a raczej jej uniesienie. Przed nami bowiem licytacja! Kto da więcej?

Koszt uczestnictwa opłaca Gmina Miasta Elbląg.

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy na warsztaty poprzez e-mail: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931 (proszę zawrzeć dane: imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz numer telefonu do rodzica/opiekuna). O uczestnictwie w warsztatach poinformujemy Państwa najwcześniej 7 stycznia 2025 roku.

Bezpłatne zajęcia organizowane w szkołach w czasie ferii zimowych

Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. J. Korczaka 34:

Zajęcia dla dziewcząt prowadzone przez Panią Magdalenę Kołacką

I tydzień ferii klasy I-III :

wtorek, czwartek 12:00-13:00

wtorek, czwartek 13:30-15:00

II tydzień ferii klasy VI-VIII:

wtorek, czwartek 13:30-15:00

Zajęcia dla chłopców prowadzone przez Pana Arkadiusza Majewskiego

I i II tydzień ferii :

poniedziałek 16:30-18:00

wtorek 18:30-20:00

środa 16:30-18:00

czwartek 18:30-20:00

piątek 18:30-20:00

Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. W. Zajchowskiego 12:

Zajęcia kulinarne dla dzieci klas 1 – 3 – OGRANICZONA liczba miejsc (max. 15)

29.01.2025 r. w godzinach 9:30 – 11:00.

Zajęcia: „Zimowa przygoda” – zajęcia plastyczno-sportowe

6.02.2025 r. w godzinach 9:30 – 11:00.

I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pocztowej 2:

Zajęcia sportowe dla młodzieży

27.01.2025 r. 10:30-12:00

29.01.2025 r. 10:30-12:00.