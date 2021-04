Fontanny pod znakiem zapytania

Trwa coroczny przegląd elbląskich fontann, przeprowadzany przez pracowników Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Czy w tym roku będą uruchomione?

Elbląg może pochwalić się trzema fontannami: ponadstuletnią znajdującą się na placu Słowiańskim, popularnym „pigalakiem” i istniejącą od kilku lat fontanną na placu katedralnym na starówce. W ubiegłym roku - z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego - wszystkie fontanny w mieście były nieczynne. - Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Aerozol wodno-powietrzny powstający wokół pracujących fontann może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa - informował wówczas Urząd Miejski

Od kilku dni pracownicy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzają przegląd fontann. Czy to znaczy, że w tym roku mimo pandemii mieszkańcy i turyści będą mogli cieszyć się tą atrakcją?

- Przegląd fontann musi być wykonany niezależnie od tego, czy zostaną one ostatecznie uruchomione. Prace co roku realizuje spółka miejska EPWiK. W ramach prac wykonany zostanie m.in. próbny rozruch i sprawdzenie urządzeń fontanny posadzkowej na skwerze katedralnym – informuje Inspektor Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Decyzja o uruchomieniu fontann nie została jeszcze podjęta, uzależniamy ją od sytuacji epidemicznej (wokół fontann gromadzi się zazwyczaj dużo ludzi). Tradycyjnie fontanny uruchamiane były na majówkę, jednak z uwagi na obecną sytuację dopuszczamy odleglejszy termin. Jeżeli decyzja o udostępnieniu zostanie podjęta, będziemy o tym jak co roku informować odrębnym komunikatem – dodaje.

28 kwietnia rząd ma podać informacje o harmonogramie znoszenia kolejnych obostrzeń. Wtedy powinno okazać się, jak szybko wrócimy do przedpandemicznej normalności. I czy tego lata mieszkańcy i turyści będą mogli się cieszyć z czynnych fontann jak dawniej.