Formalne pożegnanie z "zagrożeniem epidemicznym"

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Rząd zdecydował, by 1 lipca zakończyć stan zagrożenia epidemicznego związany z koronawirusem. O pandemii na co dzień większość z nas właściwie już pamięta, ale nadchodząca zmiana niesie za sobą pewne skutki prawne. Przybliżymy też statystyki dotyczące zachorowań i zgonów w Elblągu i w powiecie od początku pandemii do 21 czerwca.

0, 0, 9 – to wczorajsze (21 czerwca) dane dotyczące nowych zakażeń odpowiednio dla Elbląga, powiatu elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. W całym kraju przybyło dziś 31 nowych zachorowań na covid-19. Dodajmy, że od 4 marca 2020 w kraju odnotowano ponad 6,5 mln zachorowań na koronawirusa, w tym czasie Polsce zmarło na tę chorobę 120 tys. osób. Teraz władze ministerialne uznały, że od 1 lipca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Co w związku z tym zmieni się od strony prawnej? Jak podaje money.pl, nie będzie już trzeba nosić maseczek w szpitalach i przychodniach. Nie będzie też możliwości, by pracodawca wysłał pracownika na zaległy, przymusowy urlop. - Wracają też badania okresowe. Ten, komu ich ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., powinien przygotować się na to, że dostanie skierowania na badania medycyny pracy. Dotychczasowe orzeczenia będą ważne nie dłużej niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – czytamy na money.pl. Zmienią się też kwestie dotyczące odpraw pracowników wprowadzone przez "tarczę antycovidową", do tej pory nie mogła ona przekraczać 34 900 zł brutto, teraz to ograniczenie zostanie zniesione. Odwołanie restrykcji nastąpi na wniosek GIS. - Główny Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie tego stanu z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie. - czytamy w uzasadnieniu projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji Jak przedstawiają się zachorowania na koronawirusa w liczbach w mieście i regionie od początku pandemii? Poprosiliśmy o te dane elbląski Sanepid. Stwierdzone zachorowania i zgony w Elblągu: 2020: 4982, 107 2021: 9479, 282 2022: 6915, 56 2023: 586, 5 Stwierdzone zachorowania i zgony w powiecie elbląskim: 2020: 2097, 30 2021: 3234, 94 2022: 2688, 32 2023: 252, 4

TB