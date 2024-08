Formy odzyskują formę

Kolejne rzeźby przestrzenne wkrótce będą miały nowe oblicze. Odnawiany jest właśnie m. in. "Witacz" autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza, który stoi w pobliżu placu Słowiańskiego. Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace.

Formy przestrzenne zdobią Elbląg już od 1965 roku, kiedy to odbyło się I Biennale Form Przestrzennych. Wielu artystów, w tym choćby Magdalena Abakanowicz, przyjeżdżało do miasta, aby z metalu tworzyć dzieła sztuki. Do tej pory zachowało się około 50 form. Stoją one m. in. na alei Tysiąclecia, w Parku Planty, czy Parku Traugutta. Pieczę nad nimi sprawuje obecnie Galeria El.

W ostatnich latach wiele elbląskich form przestrzennych doczekało się renowacji. Teraz nadszedł czas na 3 kolejne. Remontowane są: „Witacz” autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza, który stoi w okolicach Placu Słowiańskim, „Na morzu” z ul. Rycerskiej spod dłuta Stanisława Sikory oraz forma Rolanda de Jonga na ulicy Hetmańskiej. Formy pochodzą z lat 1965 i 2012. Za ich odnowienie odpowiada Galeria El. Prace renowacyjne weszły teraz w drugi etap.

- W drugim etapie zadania przeprowadzony zostanie remont i konserwacja wybranych form. W przypadku każdej formy prace obejmą m. in. usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne. W przypadku formy autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza prace obejmą rekonstrukcję zniszczonych elementów kompozycji, malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki. Rzeźba Jarnuszkiewicza emanuje przede wszystkim grą światłocieniową, budowaną przez odpowiednio ustawione pod kątem blachy, które przypominają żaluzje - czytamy w informacji Galerii El.

Koszt renowacji trzech form przestrzennych wynosi 143 tys. zł. Dofinansowanie ze środków programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to 128 tys. zł.

