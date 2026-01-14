UWAGA!

Fotka Miesiąca w blasku jubileuszu

 Elbląg, Fotka Miesiąca w blasku jubileuszu
fot. Anna Dembińska

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl świętuje w tym roku 25 lat działalności. Ten jubileusz na dobre zaczęliśmy świętować dziś (14 stycznia) kolejnym - już dziewiętnastym - wernisażem konkursu Fotka Miesiąca. Zobacz zdjęcia z otwarcia wystawy w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Będzie ją tu można oglądać do 8 marca.

- Właśnie mija ćwierć wieku od kiedy zaczęliśmy wydawać Elbląską Gazetą Internetową portEl.pl. Już dwa lata później wpadliśmy na pomysł zorganizowania konkursu, w którym fotografowie-amatorzy zamieszczaliby swoje zdjęcia, które, jak to jest ładnie ujęte w regulaminie, mają znamiona fotografii artystycznej, a dotyczące Elbląga i dawnego województwa elbląskiego - mówił podczas rozpoczęcia spotkania Włodek Gęsicki, wydawca portElu. Zwrócił się do autorów zdjęć. - To dzięki wam, waszej pasji, talentowi i zaangażowaniu możemy na stronach portElu promować nasze piękne miasto, jego nieprzeciętną architekturę i jeszcze bardziej nieprzeciętną przyrodę - podkreślił.

Kolejny raz wyrazy uznania, vouchery NaWynos, a także statuetki przygotowane wg projektu Marty Milczanowskiej przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym trafiły do autorów kolejnego kalendarza portElu, znów przygotowanego dzięki wsparciu firmy Rockfin. Podziękowania trafiły też do niemal trzydziestu autorów osiemdziesięciu zdjęć pokazanych na wystawie w Światowidzie.

Najważniejszy laur - bo za Fotkę Roku - trafił do Michała Libudy. Zwycięzca otrzymał ustanowioną przez prezydenta Elbląga Michała Missana nagrodę w wysokości trzech tysięcy złotych. Jury wybrało jego zdjęcie "Aura Parku Kajki".

  Elbląg, Fotka Roku autorstwa Michała Libudy
Fotka Roku autorstwa Michała Libudy

- Pierwszy raz jestem na Fotce Miesiąca, a zdjęcia do portElu wysyłam mniej więcej od 1,5 roku, gdy uda mi się zobaczyć coś ładnego. Nie ukrywam, że staram się, żeby te zdjęcia miały coś w sobie, żeby w tym konkursie powalczyć, bo to jest trochę rywalizacja. Interesuję się fotografią, fotografuję dla różnych podmiotów, często sport, ale myślę, że mam artystyczną wrażliwość i umiem dostrzec coś ciekawego. Wtedy używam aparatu, żeby to uwiecznić. Trudno zrobić dobre zdjęcie - uważa nasz rozmówca. - Mieszkając w Elblągu dobrze zna się poszczególne miejsca i wie, że w innym momencie one mogą być ładniejsze, będzie inne słońce, albo upiększy to wszystko śnieg. Tak było z moim zdjęciem w parku Kajki. To jest wyjątkowe miejsce często fotografowane przez elblążan, ale trudno je zrobić "inaczej niż zawsze". Udało mi się, ale w życiu nie sądziłem, że to może być Fotka Roku. Przydało się trochę szczęścia: musiała być odpowiednia pogoda, musiał leżeć śnieg i musiało być przejrzyście - podkreśla laureat.

Co jego zdaniem jest fotograficznie najlepsze lub najciekawsze w Elblągu i regionie?

- Podzielę odpowiedź na dwie części: architektura sfotografowana w odpowiednim momencie oraz przyroda. Myślę, że tutaj mamy jedno i drugie - podkreśla Michał Libuda.

Podczas wernisażu wyróżniono też m. in. Zbigniewa Siwonia. Uczestniczy w konkursie Fotka Miesiąca od... 2010 roku i przesłał na niego dokładnie 719 zdjęć.

- Fotografia to moje hobby. Już nawet nie pamiętam, jak to się zaczęło. Zdjęcia właściwie robię od zawsze - podkreśla. - Dziś już większość zdjęć robię telefonem - dodaje. - Zrobienie zdjęcia to w moim przypadku raczej impuls, a nie wcześniejsze planowanie. Preferuję krajobrazy - tłumaczy nasz rozmówca.

Podczas dzisiejszego wieczoru nie mogło zabraknąć pokazania zupełnie nowego miejsca na naszych łamach - czyli działu Elbląg w Rolce. To kolejne miejsce, w którym - obok Fotki Miesiąca - będzie można pokazać Elbląg i region swoimi oczami, a także powalczyć o atrakcyjne nagrody. Więcej tutaj.

Organizacja takiego wieczoru nie byłaby możliwa bez wsparcia. Wymieńmy jeszcze Centrum Spotkań Europejskich Światowid - swoją drogą pierwszą siedzibę świętującego jubileusz portElu - Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Nową Holandię oraz elbudka.pl. Dziękujemy i do zobaczenia za rok!

Redakcja

