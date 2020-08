Frombork ma promenadę i nową plażę

Kosztowała 3,1 mln złotych, jest w większości sfinansowana ze środków unijnych, dzisiaj została oficjalnie otwarta. Mowa o nadzalewowej promenadzie i plaży, którą może pochwalić się Frombork. Zobacz zdjęcia.

Władzom Fromborka marzy się, by miejscowość stała się uzdrowiskiem z prawdziwego zdarzenia. Od 2015 roku, decyzją Rady Ministrów, miasto wraz z dwoma przyległymi sołectwami jest uznane z teren ochrony uzdrowiskowej, bo wykryto tutaj zdrowotne wody solankowe. Do pełni szczęścia brakuje wielomilionowych nakładów i inwestorów, którzy chcieliby w działalność uzdrowiskową tutaj zainwestować.

- Finanse gminy nie pozwalają na wydanie około 12 milionów na odwiert i jego zagospodarowanie. Nie mam obecnie chętnych inwestorów. Dlatego na razie z własnych środków i funduszy unijnych zagospodarowujemy teren w przyległej strefie. W 2015 roku zrewitalizowano plac rynku i kanał Kopernika. Teraz oddajemy do użytku promenadę nad zalewem i plażę, kolejną inwestycją będzie tężnia – przyznaje Zbigniew Pietkiewicz, burmistrz Fromborka od 2018 roku.

Budowa promenady i plaży wraz z budynkiem kosztowała 3,1 mln złotych, ponad 2,6 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

- To pierwszy etap zagospodarowania dolnego tarasu Fromborka. W drugim etapie chcemy zająć się odnowieniem molo i falochronu – przyznaje wiceburmistrz Fromborka Damian Krasiński,dodając że od projektu do oddania do użytku promenady i plaży minęły trzy lata.

(fot. Anna Dembińska)

- Promenada liczy prawie 250 metrów, jest przepięknie oświetlona, podobnie jak domek sanitarno-usługowy. Mamy strefę fitness, siłownię, plażę z przebieralniami, obiekty małej architektury. I to, co najważniejsze, elementy kinezoterapii, bo w kierunku lecznictwa poprzez ruch chcemy rozwijać nasze miasto.

Samorządowcy mają nadzieję, że ruch turystyczny w mieście wzrośnie wraz z oddaniem do użytku kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

- Nie ulega wątpliwości, że przekop będzie dla nas rewelacją. Wystarczy, że połowa żeglarzy z Trójmiasta z ciekawości ten kanał pokona i do nas przybędzie i to już będzie duży plus dla nas, miejscowych restauratorów i hotelarzy – stwierdził Zbigniew Pietkiewicz.