Frombork świętuje urodziny astronoma

Mikołaj Kopernik widziany okiem Jana Matejki

Powiedzieć o nim astronom, to zbyt mało. W swoim życiu zajmował się różnymi działaniami: m. in. finansami, administracją, obserwacją nieba. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. W tym roku przypada 550. rocznica urodzin. Obchody rocznicy odbędą się w najbliższy weekend m.in. we Fromborku.

To miasteczko na Warmii odegrało stosunkowo dużą rolę w życiu Mikołaja Kopernika. Po raz pierwszy trafił do niego w latach 1510 - 1513, kiedy pełnił funkcję kanclerza kapituły. Z Fromborkiem związany był niemal przez całe życie. Nawet jeżeli los rzucił go gdzieś indziej, to właśnie w warmińskim miasteczku miał swój dom. W połowie 1542 roku Kopernik wysłał swoje największe dzieło De revolutionibus do druku w Norymberdze. Zmarł kilka miesięcy później, wg legendy w ostatnim dniu swojego życia miała mu zostać dostarczone wydrukowane dzieło „De revolutionibus“. Program urodzin Kopernika: 18 lutego 9:30, 11:00 – warsztaty muzealne dla dzieci „Kopernik i pieniądze” – 4+ (obowiązują rezerwacje miejsc) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 12:30, 14:00 – warsztaty muzealne dla dzieci „Kopernik i pieniądze” w glinie i pierniku – 7+ (obowiązują rezerwacje miejsc) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 10:20, 12:00, 12:50, 13:40, 15:20 – seanse w Planetarium (obowiązują rezerwacje miejsc) 10:00, 13:00, 15:00 – oprowadzania kuratorskie po wystawie stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 12:30, 13:30, 14:30 – zwiedzanie Parku Astronomicznego z przewodnikiem 18:00 – nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika 19 lutego 8:45 – inauguracja oficjalnych obchodów; pokaz eksperymentu Foucaulta – Robert Szaj; „Kopernik tego nie widział" otwarcie wystawy astrofotografii – Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Warszawie Wieża Radziejowskiego 9:30 – uroczysta Msza Święta z udziałem Warmińskiej Kapituły Katedralnej; złożenie kwiatów na grobie Mikołaja Kopernika Katedra 10:45–11:45 – otwarcie zmodernizowanej wystawy „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło”; prezentacja medalu rocznicowego oraz nowej publikacji muzealnej „Świat Kopernika” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 12:00 – prezentacja rękopisów Mikołaja Kopernika – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko Nowy Pałac Biskupi 12:30 – urodzinowy stół Mikołaja Kopernika – akcja artystyczna Agnieszki Markowicz Nowy Pałac Biskupi 13:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 12:00–14:00, 15:00–16:00 – wybijanie pamiątkowej monety urodzinowej Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 14:00 – koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Vocantus” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 15:00–16:00 – warsztaty tańca dawnego, pokaz replik historycznych instrumentów muzycznych Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika 10:20, 12:00, 12:50, 13:40, 15:20 – seanse w Planetarium (obowiązują rezerwacje miejsc) 12:30, 13:30, 14:30 – zwiedzanie Parku Astronomicznego z przewodnikiem 18:00 – nocny pokaz nieba (przy dobrej pogodzie) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika Dodatkowo: Nowa ekspozycja „Kopernik w grafice współczesnej” Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika Wystawa pokonkursowa „Kartka urodzinowa dla Mikołaja Kopernika” (Centrum Kulturalno-Biblioteczne) Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika, Wozownia Sztuk Niespodzianki dla dzieci Gmach Główny Muzeum Mikołaja Kopernika Wejście na wszystkie wystawy i atrakcje organizowane w ramach 550. rocznicy urodzin Kopernika jest bezpłatne. Rezerwacje miejsc na warsztaty muzealne oraz na seanse w Planetarium – tel. 55 244 00 88, e-mail: planet@frombork.art.pl

