Galeria pod psem i kotem  (Odc.380)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Uzo trafił do schroniska w lipcu 2025 roku z Parku Dolinka. Uzo to zadbany, ufny i przyjazny psiak. Jest średniej wielkości i nie jest już młody. Czy ktoś go szuka?

Kruszynka trafiła do schroniska w sierpniu 2025 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki, które urodziły się około 5.06.2025, zamieszkały w tzw. domu tymczasowym, gdzie teraz czekają na adopcję. Maluchy są oswojone i towarzyskie. Kruszynka lgnie do człowieka.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.