Galeria pod psem i kotem (ddc.185)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Sałatkę przyprowadzono do schroniska 24 grudnia 2021 roku. Powiedziano, że została znaleziona w szelkach i ze smyczą na ulicy Królewieckiej. Sałatka to nieduża i drobna suczka, która urodziła się w listopadzie 2019 roku. Została adoptowana ze schroniska w Gdańsku. Jest łagodna i przyjazna w stosunku do ludzi. Kto ją przygarnie? Kicia trafiła do schroniska w październiku 2021 roku, ponieważ jej opiekun zmarł. Kicia to kotka o oryginalnej urodzie, która urodziła się w 2019 roku. Zanim znalazł się w schronisku, była kotem domowym - jedynym w mieszkaniu. W schronisku widzimy, że Kicia jest charakternym stworzeniem, które nie przepada za towarzystwem innych czworonogów, dlatego tez uważamy, że najlepiej będzie, jeśli zamieszka w spokojnym domu, w którym nie ma innych zwierząt. Kto da jej nowy dom?

oprac. daw