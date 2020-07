Galeria pod psem i kotem (odc.110)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj poznajcie suczkę Gąskę oraz kotkę Tolę. Gąska trafiła do schroniska w lipcu 2020 roku z miejscowości Nowakowo. - Jakiś czas temu przybłąkała się tam do bezdomnej osoby, za którą chodziła jak cień. Gąska to nieduża suczka, nie jest już młoda - ma zapewne powyżej 10 lat. W pierwszym kontakcie z człowiekiem jest lękliwa, ale łagodna. Wygląda na to, że nigdy nie chodziła na smyczy, bo bardzo ją to stresuje. Jesteśmy jednak pewni, że szybko się to zmieni, bo Gąska ewidentnie chce być blisko człowieka - czytamy na stronie schroniska dla zwierząt. Tola mieszka już w schronisku od pięciu lat, trafiła tutaj w maju 2015 roku, miała wtedy około 6 tygodni. W schronisku jest trochę nieśmiałą kotką. Wierzymy, że gdy znajdzie dom to się zmieni.

opr. daw