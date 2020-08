Galeria pod psem i kotem (odc.111)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzień można zacząć od kefiru. Wypić kefir na śniadanie i wyprowadzić Kefira na spacer. Kefir czeka na swojego nowego właściciela w elbląskim schronisku. Ma ok 8 – 10 lat, jest średniej wielkości zwierzęciem. Do schroniska trafił w wyniku interwencji w lutym ubiegłego roku. "Kefir to duże, lecz bardzo łagodne psisko. Bardzo dobrze reaguje na obce sobie osoby, cieszy się do każdego, kto choć raz na niego zerknie. Jak się wejdzie do boksu to zaczyna skakać, szaleć i bardzo się cieszy. Kefir uwielbia długie spacery. Na początku trochę ciągnie na smyczy, ale szybko się uspokaja, a pod koniec spaceru idzie na luźnej smyczy. Kefir dobrze dogaduje się z suczkami, lecz z psami często wchodzi w konflikty. Na spacerach zazwyczaj omija psy nie zwracając na nie uwagi. Ale jak jakiś przejdzie zbyt blisko niego to szczeka. Podczas pobytu w mieście ładnie się zachowuje, nie reaguje na ludzi, którzy go mijają. Wózki, rowery, dzieci czy samochody nie robią na nim żadnego wrażenia. Kefir czasami skacze na człowieka z miłości, dlatego trzeba uważać przy dzieciach, aby nie zrobił krzywdy. Jest to pies, który bardzo lubi głaskanie i pieszczoty, ale jak każdy pies ma prawo czasami mieć dość. I wtedy nie podchodzi, a nawet odchodzi, aby już go nie głaskać. Kefir nie ma nic przeciwko czesaniu, a nawet można powiedzieć, że to lubi. Bardzo lubi wodę, jak jest ciepło to nie potrafi odmówić sobie kąpieli w rzece, albo w baseniku dla psów. Jest to opanowany psiak, lecz czasami też potrafi zaskoczyć i zacząć się bawić zabawkami. Na pewno byłby kochającym członkiem rodziny." - tak opisuje go wolontariuszka ze schroniska.

Różyczka to 2,5 miesięczna kotka, która na razie mieszka w domu tymczasowym. Pod opiekę schroniska trafiła w czerwcu tego roku. „Różyczka to około 2,5-miesięczna kotka. Jest wulkanem energii - uwielbia biegać i bawić się, jest odważna i ciekawa świata, śmiała i bardzo towarzyska. W domu tymczasowym mieszka z dorosłym kotem, którego lubi zapraszać do wspólnej zabawy.” - taki opis kotki możemy znaleźć na stronie internetowej schroniska.