Galeria pod psem i kotem (odc. 113)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dzisiaj przedstawiamy wam psa Fudżi oraz kota Pestka.

Fudżi trafił do schroniska w lipcu 2020 roku z ulicy Wapiennej. To duży pies, który jest łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi. Czeka na nowy dom i kochających właścicieli.

Pestek trafił do schroniska także w lipcu 2020, ponieważ jego opiekun zmarł. Kot bardzo zestresował się nową sytuacją - obcy ludzie, obce zwierzęta, hałasy - wszystko to było dla niego początkowo przerażające. Na szczęście, z upływem czasu widać, że Pestek powoli przyzwyczaja się do nowych warunków. Kotek urodził się we wrześniu 2016 roku. Zanim znalazł się w schronisku, był domowym pupilem. Koto go przygarnie? Informacja o adopcji w linku.