Galeria pod psem i kotem (odc. 115)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy wam psa Pyśka oraz kotę Mitkę. Pysiek po raz pierwszy trafił do schroniska w grudniu 2016 po śmierci swojego opiekuna. Kilka miesięcy czekał na adopcję. W lipcu 2017 roku udało się - psiak opuścił schronisko. Niestety, po trzech latach w nowym domu, znowu się znalazł się w schronisku. Został oddany, ponieważ jego opiekunka bardzo podupadła na zdrowiu i nie była w stanie dłużej zajmować się psem. Pysiek to mały pies, który ma już około 10 lat (lub więcej). Jest sympatycznym stworzeniem, które jest ufne i przyjazne w stosunku do ludzi. Podczas spaceru ładnie chodzi na smyczy i chętnie spędza czas poddając się pieszczotom. Mitka przebywa w schronisku od lipca 2016. Trafia tutaj jako mały kociak i niestety nikt jej dotąd nie wypatrzył. Mitka to kotka urodzona mniej więcej w maju 2016 roku. Obecnie jest pięknym i dorodnym stworzeniem, jednak w warunkach schroniskowych niestety płochliwym. Kto ją przygarnie? Informacje o adopcji

daw