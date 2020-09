Galeria pod psem i kotem (odc. 119)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy Wam kotkę Tolę oraz psa Pufiego. Tola trafiła do schroniska wraz ze swoim rodzeństwem w lipcu 2015 roku. Kotka miała wówczas około 6 tygodni. Tola w warunkach schroniskowych jest trochę nieśmiała. Kto ją przygarnie? Pufi trafił do schroniska we wrześniu 2020 roku z ulicy Grottgera. Piesek ma kilka miesięcy. Jest pięknym, ufnym i przyjaznym stworzeniem. Czeka na nowych właścicieli.

oprac.daw