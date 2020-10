Galeria pod psem i kotem (odc. 123)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy wam psa Marcina oraz kocura Piotrusia.

Marcin trafił do schroniska w styczniu 2018 roku po śmierci swojego właściciela. Ma około 10 lat, to pies średniej wielkości z charakterystycznym, wystającym ząbkiem. Jest typowo domowym, ufnym i przyjaznym w stosunku do ludzi zwierzęciem. Kto da mu nowy dom?

Piotruś mieszka w schronisku od listopada 2018 roku. Trafił tu jako kociak, niestety do dzisiaj nikt sobie go nie wypatrzył. Kot ma około 2 lata. W kontaktach z nieznanymi sobie osobami jest trochę powściągliwy, ale jego ciekawska natura szybko bierze górę nad nieśmiałością. Kociak długo chorował, ale w końcu nadszedł czas, by opuścił schronisko i zamieszkał w prawdziwym domu. Kto go przygarnie? Więcej informacji o adopcji w linku.