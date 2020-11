Galeria pod psem i kotem (odc. 128)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Tym razem przedstawiamy Wam psa Hakera oraz kota Lucyfera.

Haker po raz pierwszy trafił do schroniska we wrześniu 2016 roku, ponieważ jego opiekun ciężko zachorował i nie był już w stanie dłużej zajmować się psem. Haker miał wtedy około 3 lat. Kilka miesięcy później został adoptowany, niestety jednak po 6 miesiącach spędzonych w nowym domu, wrócił do schroniska. Okazał się bowiem dominującym i terytorialnym psem, który potrafi ugryźć, gdy coś mu się nie spodoba. Dla Hakera schronisku szuka teraz opiekuna doświadczonego i potrafiącego zapanować nad dominującym charakterem zwierzęcia. Wierzymy, że taki się znajdzie i da pieskowi nowy dom.

Lucyfer mieszka już schronisku od pięciu lat. Trafił tutaj z ulicy Skrzydlatej. To piękny kocur o czarnym umaszczeniu. Niestety do tej pory nie udało się znaleźć dla niego nowego domu. Może teraz to się uda? Lucyfer w warunkach schroniskowych jest płochliwym zwierzęciem. Kto go przygarnie?

Informacje o warunkach adopcji na stronie schroniska dla zwierząt.