Galeria pod psem i kotem (odc. 131)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Tym razem przedstawiamy wam Rudego oraz Technika.

Kot Rudy trafił do schroniska w listopadzie 2020 roku. Był bardzo zaniedbany, miał chorobę skóry i dosyć długo dochodził do siebie. Obecnie Rudy to wesoły, zdrowy kocurek, który jest już gotowy do adopcji. Ma około 5 miesięcy. Kto go przygarnie?

Pies Technik trafił do schroniska w grudniu 2020 z ulicy Łódzkiej, gdzie błąkał się od kilku dni. Technik to około roczny pies średniej wielkości. Jest trochę lękliwy, ale łagodny i przyjazny w stosunku do ludzi. Czy ktoś go szuka?

Informacje o adopcji na stronie schroniska.