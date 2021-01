Galeria pod psem i kotem (odc. 135)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Filutka to nieśmiała kotka, która urodziła się w styczniu 2020 roku. Filutka od pewnego czasu przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska. Dzięki temu wiemy, że Filutka lubi psy i inne koty. Nadal jest płochliwa - boi się gwałtownych ruchów i hałasów, ale załatwia się tylko do kuwety. Kto ją przygarnie? Gwiazdkę znaleziono 07 stycznia 2021 roku na ulicy Jana Pawła II. Gwiazdka to mała, kilkuletnia suczka. Jest typowo domowym stworzeniem, ufnym, przyjaznym, przyzwyczajonym do wylegiwania się na kanapie i jeżdżenia samochodem. Nie załatwia się w domu. Czy ktoś jej szuka?



oprac.daw