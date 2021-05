Galeria pod psem i kotem (odc. 151)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Zosia została oddana do schroniska 17 kwietnia 2021 roku przez swojego opiekuna, po 13 latach wspólnego życia. Pan ten tłumaczył, że pies jest agresywny... Zosia to 13-letnia suczka przypominająca yorka. Odkąd znalazła się w schronisku, dała się nam poznać jako spokojne, łagodne i przymilne stworzenie. Nie zareagowała agresywnie ani na głaskanie, ani na branie na ręce ani wyjmowanie jedzenia z miski. Wystarczy ją raz pogłaskać, by sama zbliżyła się do człowieka i prosiła o więcej pieszczot. Nie wiemy, jak Zosia będzie zachowywała się w domu, gdy już się zaaklimatyzuje, w związku z czym osoby zainteresowane adopcją suczki, muszą liczyć się z tym, że Zosia może potrzebować pomocy behawiorysty. Gniewosław trafił do schroniska 30 czerwca 2015 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kotki miały wtedy około dwa miesiące. W warunkach schroniskowych ten piękny, pręgowany kocur jest nieśmiałym stworzeniem.

daw