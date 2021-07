Galeria pod psem i kotem (odc. 160)

fot.arch.schroniska dla zwierząt/arch. prywatne

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Figa trafiła do schroniska 8 czerwca.2021 roku z ulicy Słonecznej. Figa to dojrzała suczka w typie rasy golden retriever. Jest bardzo przyjazna i łagodna. Kto da jej nowy dom? Informacje o adopcji na stronie schroniska. Łatkę znaleziono tydzień temu w okolicach toru Kalbar i hali MOS przy ul. Kościuszki. Kotka ma około roku. Jest oswojona, załatwia się do kuwety. Kotka została zbadana przez weterynarza w schronisku. Około 3 tygodnie temu została wysterylizowana, jest zdrowa, została odrobaczona i odpchlona. Jest przyjazna, lgnie do ludzi, lubi się głaskać. Właściciel lub chętni do przygarnięcia młodej kotki proszeni są o kontakt z redakcją portel.pl tel. 512 918 555.

oprac.daw