Galeria pod psem i kotem (odc. 161)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia. Zobacz zdjęcia.

Kot Sambo ma 13 lat. Od tygodnia, po nagłej śmierci właścicielki, przebywa w schronisku dla zwierząt. Sambo jest wykastrowany, spokojny i czysty. Załatwia się do kuwety. Przyzwyczajony jest do spędzania kilku godzin w domu bez właściciela. Kot przez 13 lat mieszkał tylko ze swoją panią, nie wychodził na dwór, stąd też nie zna życia z innymi ludźmi czy zwierzętami. Idealnym opiekunem Sambo byłaby osoba lub para, która prowadzi spokojny tryb życia. Sambo w schronisku jest bardzo smutny i wycofany. Zawalił się cały jego świat. Stracił wszystko co kocha i zna - ukochaną panią i dom, w którym czuł się bezpiecznie. Pies Kraul trafił do schroniska we wrześniu 2018 roku z ulicy Pływackiej. Kraul to średniej wielkości psiak, który, gdy znalazł się w schronisku, miał około 8 lat. Jest ufnym i bardzo przyjaznym stworzeniem, które uwielbia spacery z wolontariuszami, głaskanie i smakołyki. Szukamy dla niego kochającego właściciela

